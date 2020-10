El intendente Alvarez destacó la decisión del regreso a las aulas

El intendente municipal de Tres Lomas, Roberto Alvarez, destacó la decisión del gobierno de la provincia de favorecer el regreso a las aulas en distritos sin casos positivos ni circulación viral y dijo que a partir de mañana estarán trabajando con las autoridades educativas en la puesta a punto de las escuelas de ese distrito.

Consultado por este diario el mandatario comunal sostuvo que “la medida de ir probando el regreso paulatino a clases era necesario tomarla, especialmente en municipios que no tienen circulación del virus como el nuestro, que nunca lo tuvo, solamente hemos tenido tres o cuatro contagiados fuera de Tres Lomas y de inmediato se aislaron junto a sus contactos y no hubo contagios. Todos los hisopados locales que hicimos fueron negativos, a tal punto que hace dos meses que no hacemos hisopados y gracias al cuidado de la gente y los controles hasta hoy no tenemos circulante”, indicó.

“Por eso creo que la medida de comenzar a trabajar con los chicos de primaria y secundarias que pasan a otra etapa es positiva, mientras se mantenga esta situación. Esto con pocos alumnos en las escuelas que aquí están en condiciones y con espacios amplios tanto internos como externos, siempre para los que egresan”.

Además, añadió, “reforzando con apoyo en los domicilios para aquellos que tuvieron más dificultades en presentar sus cuadernillos ya que los docentes trabajaron con los chicos con este sistema todo el año”.

Para organizar las formas del regreso, “mañana habrá reunión de UEGD dónde asistirá nuestra Directora de educación Cristina Montironi y junto al Consejo Escolar, el inspector Distrital Cristian Morán y los directores definirán las formas del regreso a clases, aquí las distancias a los establecimientos son muy cortas y los alumnos pueden circular sin riesgos”.