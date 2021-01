El “Indio” se agranda, crece y piensa a futuro

Hoy nos toca repasar el presente de otro de los clubes de la ciudad. Hablamos del “Indio”, de ese club de barrio, pegadito al Parque Conrado Villegas, y que cerró el 2020 con trabajos, proyección a futuro y unas instalaciones que se van renovando. La Opinión dialogó con el Presidente de Atlético Trenque Lauquen, Néstor Zugasty quien detalló los trabajos que se han realizado pensando a largo plazo. Además se confirmó el inicio de un Torneo de Fútbol 11, donde los detalles los aportó Martín Aleman, parte de la organización.

Llamó la atención a más de uno los trabajos que se fueron haciendo en el predio del club, con una espléndida cancha de fútbol once de pasto sintético, unas palmeras, arena y varios proyectos. Zugasty, desde la presidencia, explicó que “es un trabajo y un sector del predio que fue tercerizado. El Club cedió por unos años, donde se nos paga un canon, y se ha construido una cancha de fútbol once profesional, con un pasto sintético de alta calidad y, además, en el proyecto está la construcción de dos canchas de tenis. El objetivo es que se hagan torneos ahí mismo en esa cancha, además de la creación de una escuelita de fútbol, al estilo La Pampa”, fue explicando.

“En la ciudad no hay ninguna cancha con un césped de esa calidad”, remarcó.

El predio ya se empezó a utilizar, con la mencionada escuelita, y los trabajos siguen encaminados, hermoseando el predio del “Indio”.

Fútbol once

Y dentro de las actividades que se piensan para este inicio de 2021, además de la pileta que ya tiene a sus nadadores entrenando, el lunes comenzará a jugarse el Torneo de Fútbol Once nocturno con 15 equipos. Fue Martín Aleman, integrante de la organización, el encargado de brindar detalles a La Opinión. En la previa, durante la organización que ya está muy avanzada, se pensó en comenzar el 4 de enero, pero tras la confirmación de los 15 equipos, el certamen iniciará el próximo lunes. Se jugará durante tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, en horario nocturno, con dos partidos por noche. El certamen tendrá a jugadores integrantes de la Liga Trenquelauquense de Fútbol, como así también a varios “amateurs”. Dijo Aleman: “Van a ser 15 equipos y lo vamos a dividir en 3 zonas de 5 equipos, donde los dos mejores de cada grupo clasificarán a los cuartos juntos a los dos mejores terceros”. Este es un certamen que durante fines de 2019 e inicios de 2020 tuvo una muy buena aceptación, y ahora promete entregar buen espectáculo para los jugadores que llevan todo un año sin entrar a la cancha.

El certamen no permitirá contar con espectadores y desde la organización explicaron que serán estricto con el cumplimiento del protocolo: “Los partidos tendrán una duración de 35 minutos por tiempo, y la idea es que el primer encuentro se convoque a las 20.30 para que inicie a las 21 horas, el segundo del día irá una vez que finalice el anterior. Desde Dirección de Deportes, donde presentamos el protocolo y hablamos con Sergio barbas, no nos permiten el ingreso de espectadores, sólo podrán estar los jugadores del segundo turno mirando, pero nosotros además pondremos a una persona para que esté controlando y exigiendo la distancia social y el uso del barbijo. Además, a los jugadores ya les dijimos que los vestuarios no estarán abiertos, por lo que deberán ir cambiados a la cacha y en el banco de suplentes también deberán respetar el distanciamiento” y agregó “la cantina tampoco estará abierta”.

Los equipos

Las zonas se han dividido de la siguiente manera: Zona “A”: Los Pibes, Mueblería El Buen Descanso, Los Tikis, Nutral Mix y Los de Siempre. La Zona “B”: El Batacazo, Arre Lulu, Pancho, Carnicería Pilu y Carnicería German. Y la Zona “C”: Barrio Ale, Cerrajería Trenque, Autoservicio Rucci, Fortín Olavarría y Los Locomotoras. Una vez definido los mejores, los cuartos de final serán con estos cruces: 1° Zona A vs. 2° Zona C, 1° Zona B vs. 3° Zona A o C, 1° zona C vs. 3° Zona A o B y 2° Zona A vs. 2° Zona B.

Jugadores destacados

Repasamos algunos de los jugadores destacados que serán parte del certamen: Tobías García (Huracán de Pellegrini), Ignacio Concepción (Argentino), Cruz Zarate (Tres Lomas), Cristian Ghinzani (Atlético Trenque Lauquen), Francisco Cabrera (Ferro Carril Oeste), Sergio Aranda, Ariel Polenta, Lautaro Luján (Monumental), Tomás Torres (Atlético Trenque Lauquen), Damián Rostagno (Monumental), Alex Orosco (Atlético Trenque Lauquen), Emanuel Olatte (Pehuajó), Damián Azurabarrena (Ferro Carril Oeste), Franco Gennarini (Ferro Carril Oeste), Matías Loza (Giat de Beruti), Pablo Busquet (Ferro Carril Oeste), Guillermo Martín (Ferro Carril Oeste).