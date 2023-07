El “Indio” quiere un fin de semana a pura celebración

Con partidos entre hoy y mañana, se juega la quinta fecha del Torneo Clausura para las divisiones primera y tercera de la Liga Trenquelauquense de Fútbol, donde Atlético Trenque Lauquen, de visitante ante Barrio Alegre, tiene la misión de mantener el liderazgo de ambas categorías.

Tras cumplir 101 años, el “Indio” buscará estirar los festejos manteniendo la punta en las dos principales divisiones de la Liga.

Hoy en cancha de Barrio, con los horarios de las 13.30 para la tercera y las 15.30 para primera, que se respetarán en el resto del programa de la fecha, “celestes” e “indios se verán con arbitraje de Gustavo Moreno, Cristian Pugnaroli y Silvia Muñoz en primera, y de Sebastián Rosino en tercera.

También hoy, Atlético Pellegrini recibirá a Progreso, arbitrando Ignacio Reynoso, Juan Cruz Alcala y Judith Sanchez en primera y Alcala junto a Sanchez y Sonia Romero en tercera.

Ya el domingo, en el Complejo, Huracán de Pellegrini será local frente a Tres Llantas, dirigidos por Sergio Orosco, Daiana Garcia e Ignacio Crucianelli en la máxima categoría y Marcos Lucero en tercera.

Monumental será anfitrión de Giat de Beruti, con Cristian Bukmeier, Nicolás Coqui y Sergio Alvarez arbitrando en primera y Sergio Alvarez con Coqui y Jorge Chavez en tercera.

Mientras que Argentino recibirá a Las Guasquitas, bajo el arbitraje de Nelson Coronel, Lucio Diaz y Verónica Arnau en primera y de Carlos Tiseyra en tercera.

Libre quedará en esta oportunidad, Ferro Carril Oeste.

Inferiores

Por el lado de las divisiones inferiores, hoy desde las 13, inicialmente en quinta, luego en cuarta, Huracán recibirá en el Complejo de Pellegrini a Tres Llantas. Mientras que en sexta, quinta y cuarta, Monumental será local frente a Giat y Argentino ante Las Guasquitas.

Este domingo, Barrio Alegre jugará con Atlético Trenque Lauquen.

Senior

Por el lado del Fútbol Senior y su quinta fecha, el domingo desde las 9.45 jugarán Argentino vs. Tres Llantas, Giat vs. Progreso, Ferro vs. Las Guasquitas y Barrio Alegre vs. Atlético Trenque Lauquen. Libre: Monumental.

Fútbol Femenino

Por la tercera fecha del Fútbol Femenino, también el domingo, desde las 13, en cancha de Giat de Beruti jugará uno de los punteros, Monumental, ante Las Guasquitas en primer turno; luego, Giat contra Huracán.

En cancha de Atlético TL, inicialmente se medirán Team Sport y Tres Llantas; luego Atlético ante Argentino, el otro líder.

Libre queda Ferro.