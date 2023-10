El indio Julián y la canción sin tiempo

Siempre nos contaba que había salido de su terruño de muy chico, Ñorquinco, le escuché decir una vez, pero nunca supimos con seguridad…se había criado “guacho” repetía. Decía que había nacido en la Patagonia en un pueblo pequeño, que su raza aborigen había quedado desparramada, sin ramas, desarbolada por el destierro y las injusticias de los desterradores. Por esas cosas de caminar los caminos, total los destinos eran iguales para él en todos lados, terminó en nuestra zona, en los pagos de Martín Fierro como peón de peón.

Cuerdas sonoras

Después de una vida de arduo trabajo y de alambrar soledades, ensilló sus pocas ropas y se mudo para el pueblo y quiso la vida que terminará viviendo en la casa grande junto a mi abuela y bisabuela. Yo lo conocí ahí, recién empezaba a crecer, no tendría más de 8 años cuando me di cuenta que su rostro bueno de cacique sin tribu ni territorio, era una invitación a mi curiosidad de niño.

El ayudaba en todo lo que podía con su paciencia infinita, ponía el hombro para que les pese menos a los demás la vida, alguna argamasa, cortar los árboles o poner simplemente la mesa con el mismo porte y circunstancia.

Luego de cada domingo de almuerzos compartidos, él me llamaba a mi y a mi hermano y sacaba una vieja guitarra destemplada como su vida, y con sus manos ocres, ajadas por el viento y el trabajo, comenzaba a tocar milongas una tras otras, a veces un valcesito, otras un tango o una zambita añera.

Sus dedos repletos de cicatrices, enormes como un tótem arrugado, punteaban las cuerdas que hasta nos parecía que se iban romper de cómo las tensionaba. Las estiraba como si fuera la cuerda en donde la sonoridad de su canto, pudiera salir disparado como flechas para atravesar de emoción de quien lo escuchaba. Estas ceremonias se repitieron años.

Caballo de metal

Con el tiempo llegaron otras costumbres maravillosas, como la de llevar a cada generación nueva que agrandaba la familia en su bicicleta a pasear por las calles de la ciudad.

El llegaba con sus bombachas grises, su pañuelo anudado al cuello y sus botamangas apretadas por dos broches de chapa.. y siempre, pero siempre con un silbido eterno entre la comisura de sus labios.

Aprendió de grande a andar en bicicleta, era como un caballo moderno en donde seguro recordaba las estepas recorridas cara al viento… y cuando llevaba a los nietos postizos a pasear les iba contando historias tan increíblemente mágicas que había vivido, que nunca le discutimos la veracidad. Poco nos importaba, es que nos hacía tan bien ver y vivir ese mundo a través de sus ojos y su alma, que valía la pena aventurarnos por un rato en semejantes historias convidadas.

Recuerdo una en donde aseveraba que cayó con su caballo -allá en su sur añorado- en un pantanal que se lo iba tragando de a poco, al ver tan cerca la muerte pensó más que nunca y logró asirse a un rama que caía de un árbol… desde ese día – contaba- cada vez que debía cruzar un lodazal, lo hacía panza en barro, cuerpo a tierra y se iba deslizando como un víbora para que su peso no lo llevará hasta el fondo de la tierra blanda.

Yo lo admiraba tanto que me daba bronca no ser indio como él, no tener esa fuerza de su raza entre mis venas. El me decía que cante siempre, que disfrute la naturaleza, que los pájaros son reflejos de nosotros, ecos sonoros que nos despiertan el alba y la alegría de cada nuevo día.

A medida que fui creciendo profundizó sus charlas filosóficas…me decía que había que vivir despacio, así las emociones tienen tiempo de meterse dentro de uno, si no uno va ligero pero vacío de todo.

El vuelo de la mosca

Pero como todo en la vida, él se nos fue viniendo viejo también.

Primero dejó la bici, también abandonó las caminatas por el parque, hasta se fue olvidando de afilar el “verijero”, ese que cuidaba desde su adolescencia y hasta un día guardó para siempre esa guitarra compañera y sus ojos se volvieron grises como el último color del ocaso…

En sus últimos días en el hospital, acompañaba a mi madre a afeitarlo y cuidarlo porque advertía que se iba opacando poco a poco, yo iba a escucharlo, a abrigarlo como él me abrigaba con su poncho cuando era un niño, iba casi todos los días…hoy pienso que también era porque nunca había tenido un abuelo…

Horas antes que se vaya a visitar otros senderos, estuve junto a él aferrando sus manos de cobre anciano…se estaba oxidando de años y enfermedad. “esa mosca que revolotea me viene a avisar que pronto me han de venir a buscar” me dijo intentando una sonrisa…“no tenés que ponerte triste, la verdad tengo ya ganas de volver con mis ancestros”– susurró.

Al rato nomás, cerró sus ojos y se marchó… despacio como él nos enseñó.

informe sobre alas y vuelos

A veces caminando me parece verlo pasar en su caballo de ruedas siempre llevando un niño feliz enancado en su ternura. Los que se acuerdan de él también se están cubriendo de tiempo, un día tal vez ya nadie se acordará de sus manos de gigante, de sus ojos negros…

Se callará la guitarra enmohecida en un ropero, cambiarán las calles, los cielos, los gobiernos… pasará la vida como si fuera un sueño… pero en cada árbol, en cada nido veo, otra vez el alba que brilla blanca como un pañuelo…Julián silbará sin prisa, una canción sin tiempo, junto a Zitarrosa y Atahualpa levantando vuelo, silbarán a dúo…¡parece que los veo!.. y llenarán de pájaros, llenarán de cielo, a los que aún precisan – como yo- mil vuelos…para cantarle a la vida, a los niños nuevos…una canción con alas…¡una canción sin tiempo!

…Julián era indio, cantor y resero…pero sobre todo también fue mi abuelo!

Dedicado a todos los abuelos que ayudan, ayudaron y ayudarán a que le crezcan alas a las bicicletas de cada niño…

“polenta y tumba, polenta y tumba…el huesito tutanero”