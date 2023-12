El “indio” empató y sigue en carrera

La sexta y última fecha de la fase regular del Torneo Regional Federal Amateur se jugó en la noche del domingo con el partido entre Atlético Trenque Lauquen y Atlético KDT de Pehuajó y un empate en 1 y clasificación del “indio” a la siguiente instancia.

Los del Parque terminaron ganando la zona, con 12 unidades, Atlético KDT fue el escolta con 9, en tanto que Juventud Unida de Henderson, con 6, y el FBC Argentino, con 4 puntos, cerraron la tabla.

El partido jugado en el Parque de la ciudad durante la noche del domingo tuvo la igualdad en 1 con goles de Nicolás Lescano para Atlético y de Carlos Galeano en KDT.

Equipos

Atlético Trenque Lauquen alistó inicialmente a Leandro Gomez, Nicolás Lescano, Agustín Peredo, Joaquín Fornes, Santiago Godoy, Emiliano Sosa, David Cardenas, Mateo Ibáñez, Rosendo Orellana, Facundo Rossi y Maicol Amador. Suplentes: Manuel Fernández, Alex Orosco, Tomás Torres, Martin Caracotche, Fernando Arnaiz y Leonardo Gallace. DT: Claudio Balerdi.

Mientras que KDT salió con Bautista Cozzu, Juan Ignacio Segovia, Valentín Quintanilla, Juan Cruz Falcone, Kevin Romero, Enzo Hernández, Nicolás Lucero, Alexis Astudillo, Ivan Cenizo, Carlos Galeano y Tomás Urbina. Suplentes: Nahuel Pujol, Funes, Francisco Molina Gracia y Juan Gabriel Martínez. DT: Julio Caldiero.

Clasificados

Según Ascenso del Interior así sigue el Federal Amateur en la Zona Región Pampeana Sur. Los clasificados han sido, por la Zona 1: All Boys (Santa Rosa, La Pampa) y Racing Club (Eduardo Castex, La Pampa); Zona 2: Costa Brava (General Pico, La Pampa) y Alvear FBC (Intendente Alvear, La Pampa); Zona 3: Sportivo San Francisco (Bahía Blanca, Buenos Aires); Zona 4: Huracán (Ingeniero White, Buenos Aires); Zona 5: Santa Rita (Piedritas, Buenos Aires); Zona 6: Atlético Trenque Lauquen (Trenque Lauquen, Buenos Aires); Zona 7: Huracán (Tres Arroyos, Buenos Aires); Zona 8: El Fortín (Olavarría, Buenos Aires); Zona 9: Ferro Carril Sud (Olavarría, Buenos Aires) y Velense (María Ignacia, Buenos Aires); Zona 10: Racing (Olavarría, Buenos Aires); Zona 11: Argentinos (25 de Mayo) y Zona 12: Kimberley (Mar del Plata, Buenos Aires) y El Gran Porvenir (San Clemente del Tuyú, Buenos Aires).

Los octavos

En cuanto a los partidos, los mismos se jugarían entre este sábado y el miércoles 20, a ida y vuelta. Atlético Lauquen frente a Santa Rita (Piedritas, General Villegas); Alvear FC (G. Pico) vs. All Boys (Santa Rosa); Racing Castex (G. Pico) vs. Costa Brava (G. Pico); San Francisco (Bahía Blanca) vs. Huracán (Bahía Blanca); Huracán (Tres Arroyos) vs. Racing (Olavarría); El Fortín (Olavarría) vs. Ferrocarril Sud (Olavarría); Social Velense (Tandil) vs. Kimberley (Mar del Plata) y El Gran Porvenir (P. Costa) vs. Argentinos (V. de Mayo).