El hockey femenino de Italia se hace lugar con el talento argentino

Por Gastón M. Luppi, de la redacción de DIB

La selección femenina de Italia logró la clasificación al EuroHockey Championships que en agosto de 2023 se desarrollará en Mönchengladbach, Alemania. Lo curioso del caso es que de las 18 integrantes del representativo “azzurro” que compitió por una plaza en el torneo continental, solo tres son nacidas en Italia; el resto -quince- son de origen argentino. La presencia de argentinas en el seleccionado italiano no es una novedad. Sin embargo, las 15/18 que compitieron en el clasificatorio de Lituania superó todos los números previos.

La arquera Sofía Montserrat tiene 30 años y es de Monte Grande (Esteban Echeverría). La otra arquera es Lucía Caruso, cordobesa ella. “Obviamente, todas nos consideramos italianas, todas llevamos nuestras raíces italianas”, le cuenta Montserrat a la Agencia DIB. Para este clasificatorio al Euro 2023, el plantel contó con nuevo cuerpo técnico. “La experiencia fue buenísima. Cambiamos de entrenador en marzo y a partir del cambio, si bien se mantuvo la misma lista, se renovó la energía. El equipo estaba necesitando un cambio, un empezar un nuevo proceso”.

Al frente del equipo está ahora el neerlandés Robert Justus, quien tiene por asistente al belga Lucas Vanden Bossche. Justamente, Montserrat lleva dos años en el hockey de Bélgica, una de las mayores ligas del mundo. E Italia, con fuerte presencia argentina en su plantel, realiza sus entrenamientos en Bélgica, donde se desempeñan muchas de las jugadoras (no solo de las 18, sino del “plantel largo” que habitualmente se entrena con la Selección). Además, en Bélgica también trabajan el DT y su asistente.

Italia enfrentó a Lituania y a Ucrania en un triangular que ponía en juego una plaza para el Euro. “El proceso fue muy lindo. Los nuevos entrenadores, con experiencia, tienen muchas ganas de aportarle cosas nuevas al equipo. Y nosotras estamos superabiertas a todo eso nuevo que estamos recibiendo”. “Lo ideal sería que todas estemos jugando en Italia y que elevemos el nivel de la liga”, admite Montserrat, aunque sabe que hoy se está muy lejos. “En mi opinión, le falta un poco de nivel a la liga italiana, y por eso gran parte de las chicas italianas que no quedaron en la lista también se vinieron a jugar a Bélgica, o a España. La liga perdió nivel y entonces irse a jugar al extranjero es mucho más enriquecedor. Desde ese lugar, creo que lo que aportamos las argentinas es un poco de más experiencia”.

Así, las jugadoras de la selección italiana son nacidas en Argentina y no participan de la liga italiana. “No nos conocen”, explica Montserrat, pero a la vez pone en contexto: “En Italia no hay muchos fanáticos del hockey. El deporte no es popular y la cantidad de nenas o nenes jugando en los clubes es muy baja. Por eso se vuelve muy complicado elevar el nivel del torneo local, hay muy pocas inferiores. Creo que ahí radica el problema y así se explica por qué somos tantas argentinas: hay muy pocas jugadoras italianas”.

En la charla, Montserrat aclara, una y otra vez, que su opinión está basada en lo que cuentan sus compañeras italianas. “Es lo que he escuchado, yo nunca jugué en Italia. Pero también pregunto, porque es muy loco: siempre ha habido argentinas pero ahora somos un montón”.

Montserrat no tiene claro que el panorama pinte mejor a futuro. “Ojalá estuviese en crecimiento el hockey italiano, pero no sé si es así. Sí creo que la nueva cabeza de la Federación Italiana busca que el deporte crezca de la mano de la Selección. Es un proceso lento, que lleva tiempo, y los resultados no se ven en el momento. Nosotras con este proceso pudimos clasificar al Europeo y eso es un empujoncito para el hockey italiano, pero todo lleva su tiempo”.

En ese punto, argentinas e italianas “somos un equipo, estamos superunidas”. “Las chicas [italianas] son lo más, unas genias, no hay una rivalidad ni nada por el estilo”, sintetiza Montserrat. “Las que están desde antes, las que están de ahora… Somos un equipo, todas, las 18 y las que no tuvieron la suerte de viajar, que estuvieron bancándonos a la distancia”, cierra.

El frente a frente contra Ucrania

En su camino hacia la clasificación al EuroHockey 2023, Italia jugó dos veces contra Ucrania (7-1 y 1-0), país que sufre desde hace más de seis meses la invasión de su vecina Rusia. “Me recontra movilizó jugar contra Ucrania”, dice Montserrat, al borde de la emoción. “Pero porque también me movilizó mucho cuando empezó la guerra. Es horrible decir lo que voy a decir, pero lo siento así: la guerra ya es algo que está ahí, ya sucede”.

Montserrat sigue medios que suben información, entre ellos portales ucranianos. Tiene una excompañera de colegio de origen ucraniano y también la sigue a ella a través de las redes. “Apenas arrancó la guerra, estuve un mes como con una sensación espantosa en el estómago. Una sensación de que podía llegar acá [a Bélgica], y no solo eso: qué necesidad en el siglo XXI estar discutiendo a nivel bélico una frontera, una línea, o si un país se quiere unir a la Unión Europea o si va a seguir estando del lado de Rusia. Me parece innecesario tener que definirlo con armas, y sobre todo dentro de un territorio, no en un lugar neutral, sino en ciudades, tirando bombas… Me parece algo completamente irreal”.

En este contexto, Montserrat enfrentó las dos veces a Ucrania. “Jugar contra ellas me generó un montón de cosas, fue supermovilizante. Sobre todo en el primer partido, que las chicas nos regalaron una pulserita antes de arrancar. Y las escuchaba cantar el himno… ¡Ay! Había que estar ahí: se las escuchaba supermovilizadas, orgullosas de su país, de sus raíces”.

Y cierra: “Ellas no están en Ucrania, se tuvieron que mudar. Han entrenado en otras partes de Europa y eso también me parece superloco: tener que mudarte no por elección propia, sino por una necesidad para poder seguir haciendo lo que más te gusta, que es jugar al hockey; es muy loco”.

Con poca acción

Italia logró la clasificación al Euro en una suerte de triangular que se disputó en Vilna, la capital de Lituania. En el primer encuentro las “azzurre” derrotaron 9-0 a las locales, y en el segundo superaron 7-1 a Ucrania. En la final (en el todos contra todos Ucrania derrotó 3-0 a Lituania), las italianas volvieron a ganarle a Ucrania, 1-0.

“La verdad, no toqué muchas bochas”, cuenta Sofía Montserrat sobre su participación en el torneo. Ella y la cordobesa Lucía Caruso compartieron arco, jugando la misma cantidad de minutos. “Ni en el partido que ganamos 1-0 tuvimos mucha acción. Creo que toqué una bocha en todo el torneo y ‘Lu’ habrá tocado tres o cuatro. Pero siempre es lindo estar debajo de los palos, se disfruta mucho. Y representando a Italia, también”.

“La Leoncita”, la mejor arquera

Sofía Montserrat fue subcampeona con Argentina en el Mundial Junior que se desarrolló en Mönchengladbach, Alemania, en 2013; justamente, la misma sede del Euro 2023. Además, Montserrat fue la mejor arquera de ese torneo. “Fue una experiencia increíble, disfruté mucho todo el proceso junior, una hermosa etapa. Hay veces que por nervios, o por el ir pasando listas, una se olvida de disfrutar. En cambio, mirando en retrospectiva, lo recontra disfruté. Representar a Argentina para mí fue hermoso, como ahora lo es representar a Italia, porque tengo mi corazón dividido entre los dos países”.

En aquel torneo, “Las Leoncitas” perdieron la final contra el hoy Países Bajos: 1-1 y 4-2 en los “shoot-out”. En aquella selección, entre otras, estaban Agustina Albertario y María José Granatto, piezas clave de “Las Leonas” 2022. “Tuve la suerte de estar con jugadoras increíbles, jugadoras que hoy son importantes a nivel mundial. Lo disfruté un montón, fue superenriquecedor para mí”.

Luego de aquel Mundial, Montserrat se entrenó unos meses con el seleccionado mayor, y volvió a hacerlo en la previa de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Sin embargo, eran momentos de cambios permanentes en la selección argentina, con una extraña sucesión de directores técnicos.

Rodaje para las “azzurre”

Sofía Montserrat es de Monte Grande y en el hockey se inició en el Monte Grande Rugby Club. En 2019 se fue a jugar a Australia, a la segunda división de la liga de Perth. De vacaciones en Argentina, en 2020 la pandemia le impidió volver a Australia. “Estando encerrada en Argentina, sin mucho para hacer”, poco después recibió el llamado de Manuel Brunet [campeón olímpico con “Los Leones” en 2016], que buscaba arquera para su club belga, el recién ascendido Royal Daring. Y su llegada a Bélgica le abrió las puertas al seleccionado italiano.

Con la casaca “azzurra”, el año pasado jugó el EuroHockey 2021, sin mucho entrenamiento por la pandemia. “En 2020 se iba a hacer una concentración en Roma. No se pudo porque moverse de un país a otro implicaba hacer cuarentena y obviamente los clubes no querían saber nada”.

Por delante, el próximo objetivo para el seleccionado italiano es afrontar un clasificatorio para la ProLeague, torneo de élite que tiene a “Las Leonas” como campeonas. En Valencia (España), ocho seleccionados buscarán una plaza para la gran competencia. “Nosotras vamos a buscar rodaje, ya que no tenemos tantos partidos internacionales, que es lo que necesita este equipo: jugar para agarrar ritmo con los mejores seleccionados”.

En este clasificatorio, Italia enfrentará a España, India, Canadá, Irlanda, Japón, Corea del Sur y Sudáfrica. “Jugar contra equipos que vienen de disputar un Commonwealth, una Copa Mundial o un Juego Olímpico nos va a dar mucho rodaje. Sería maravilloso, increíble, soñado, clasificar para la ProLeague, pero estamos unos cuantos pasos detrás, por ejemplo, de España o la India. Para nosotras está buenísimo poder enfrentarnos, medirnos y saber dónde estamos paradas; cuánto nos falta, qué es lo que hay que ajustar”.

La lista italiana

El seleccionado italiano jugó la clasificación para el Euro 2023 con las nacidas en Italia Teresa Dalla Vittoria, Sara Puglisi y Federica Carta. El resto fueron las nacidas en Argentina Sofía Montserrat, Lucía Caruso, Eugenia Bianchi, Camila Machín, Ivanna Pessina, Ana Bertarini, Sofía Laurito, Sofía Maldonado, Ailin Oviedo, Mercedes Pastor, Antonella Bruni, Pilar De Biase, Agueda Moroni, Emilia Munitis: La Plata y Lara Oviedo. (DIB)