El hockey del Noroeste da un paso más en sus prácticas deportivas

Las localidades de Trenque Lauquen, Guaminí y Pellegrini aprobaron la actualización del protocolo presentado por la Federación Noroeste de Hockey por lo que ahora los entrenamientos podrán contar con un contacto personal denominado “entrenamiento integral, físico, técnico y táctico con oposición”.

El protocolo inicial presentado por dicha Federación nombraba cuatro fases y ahora se ha avanzado a una nueva instancia. Se pasó de un entrenamiento táctico y espaciado, a uno que ya se asemeja más a un partido. Desde la Federación se remarcó que ante la aprobación del fútbol 5 en la ciudad decidieron dar el siguiente paso.

Sin dudas estos avances podrían seguir hacia otros deportes y prácticas deportivas, como grupos de entrenamientos que en grandes lugares abiertos solo pueden contar con 10 personas. Una dificultad para los diferentes profesores de la ciudad que ven muy restringidos sus ingresos laborales.

En tanto, en la ciudad son tres los clubes que están entrenando de la mano del hockey, el FBC Argentino, Ferro Carril Oeste y Barrio Alegre, según confirmaron desde la Federación, además de los clubes de Treinta de Agosto.

Cambios

Desde la Federación se anunció cómo siguen los entrenamientos a partir de las nuevas medidas. Dice el comunicado “como consecuencia de la situación epidemiológica de nuestra región, esta Federación ha elaborado un protocolo para la práctica de la actividad por parte de los clubes afiliados, bajo estrictas medidas sanitarias y de higiene en consonancia con el marco normativo vigente.

Dicho protocolo tuvo como finalidad el entrenamiento de las jugadoras, proponiéndose para ello un sistema de fases, cuatro en total, las cuales se iban a ir alcanzando en sintonía con el avance de las distintas actividades de la vida común y los permisos que las autoridades fueran otorgando.

Actualmente el paradigma sanitario ha mutado, las autoridades han ido dando concesiones, marcadas por criterios sanitarios, sociales, y comerciales, permitiéndose una vida adaptada a estos tiempos de pandemia, observándose que el criterio prohibicionista que en un primer momento se había determinado, ha pasado a un criterio de control mesurado, interpretando que seremos los ciudadanos los que debemos acompañar con responsabilidad, esta posibilidad de vivir en esta nueva normalidad.

Más allá de ello, debemos ser conscientes que el virus no ha desaparecido, y que la medicina sigue sin hallar el remedio para dicha enfermedad. Hemos aprendido a convivir con este virus, hemos extremado los cuidados, manteniendo una política de responsabilidad, lo que ha posibilitado una tendencia positiva de convivencia con una mayor normalidad, y por ello es que se ha decidido proponer cambios, sin perder de vista que el presente protocolo sigue vigente en el resto de los puntos”.

Con contacto

“Dicha propuesta encuentra su correspondencia con autorizaciones que se hubieran dado en varios de los distritos que conforman esta Federación, como es el caso del fútbol bajo la modalidad 5 contra 5, lo cual sin demasiado esfuerzo, hemos considerado que en un pie de igualdad se encontraría la práctica del hockey. Es por ello que consideramos oportuno, que siguiendo los lineamientos del protocolo vigente (infraestructura, sanitización, registros para control de trazabilidad), se dé curso al entrenamiento de hockey en espacios al aire libre, con la posibilidad de desarrollar juego con oposición (5 contra 5), siendo ello propio de la fase 4, entrenamiento con contacto corporal”, se marcó.

Además se dijo que en otro orden, también resulta oportuno establecer que se encuentran habilitadas para la práctica del hockey todas las categorías: formativas, desde la pre-décima hasta la octava división y puntuables, incluyendo mamis.

Por último, se apuntó: “Debemos reafirmar la importancia de los clubes en materia comunitaria, receptan un universo importante de jóvenes que ante esta difícil situación son un paliativo para su desarrollo físico-mental. Esta Federación apoya y confía en el trabajo responsable de los actores llamados a estos nuevos desafíos, requiriendo a las autoridades gubernamentales el depósito de confianza para seguir avanzando en este proceso hacia la normalidad deseada”.

Algunos criterios

Antes del inicio de cada jornada se deberá proceder a la desinfección de las instalaciones en donde se llevará adelante la actividad (banco de suplentes, perímetros de cancha, alrededores, caminos de ingreso, instalaciones sanitarias, y todo otro espacio que la afiliada decida su utilización).

En el ingreso al predio, deberá haber un responsable, el cual estará encargado de recibir a las jugadoras, dejar asentado en un libro de asistencias la nómina de los concurrentes. Los entrenamientos se dividirán por turnos de 60 minutos con un máximo de 10 jugadoras, y tendrán una pausa de 30 minutos entre uno y otro, a los fines de impedir el contacto de jugadoras en el recambio de los turnos.

El entrenamiento se llevará a cabo en la cancha de hockey de cada club. Los vestuarios se mantendrán cerrados, y sólo serán abiertos los baños, los cuales deberán ser desinfectados después de cada uso. Los entrenadores y demás miembros de cuerpo técnico participantes, serán los únicos que podrán tocas bochas, conos, vallas y todo otro elemento de entrenamiento, a excepción de la arquera la cual por la protección del su traje hace posible dicha manipulación.

La jugadora deberá arribar al club cambiada y lista para entrenar, haciéndolo 15 minutos antes del inicio del entrenamiento (no antes) y retirarse inmediatamente cuando termine el mismo. No podrá cambiarse ni al inicio ni al final de la práctica. Deberá llevar agua suficiente y alcohol líquido o alcohol en gel para uso personal y elementos de higiene personal. Está prohibido compartir los mismos. Y no se podrá compartir ningún elemento durante el entrenamiento, como así tampoco tocar bochas, conos o vallas con las manos.