El Gobierno suspendió casi 155.000 beneficiarios de planes Potenciar Trabajo

El Gobierno anunció este lunes la suspensión de alrededor de 155 mil beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo, ya que no validaron sus datos y, por eso, en febrero cobrarán la mitad del ingreso previsto.

Así lo determinó el Ministerio de Desarrollo Social a raíz de la auditoría que estableció que cerca del 89% del padrón de beneficiarios del programa validó sus datos en el sistema, quienes el 5 de febrero cobrará el plan completo.

En el Gobierno buscan alejar la idea de “ajuste” e hicieron hincapié en que se trata de una “suspensión” y no una “baja”. En esa línea explicaron que quienes tengan sus planes suspendidos es porque no revalidaron sus datos.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció que 154.441 personas “están sujetas a ser suspendidas” del programa a partir de este mes por no haber validado su identidad. Y ratificó que el objetivo de su gestión es “ordenar y transparentar” el Potenciar Trabajo y quedó acreditado con la validación que algo más de 1.500.000 personas continuarán recibiendo el beneficio.

A quienes no lo hicieron y serán suspendidos a partir de hoy se les va a liquidar a partir de febrero la mitad del Potenciar y quedará sujeto a una instancia de reclamo para poder validar sus datos a través de los mismos procedimientos que estuvieron vigentes desde noviembre hasta ahora. En caso de que lo hagan volverán a cobrar normalmente el beneficio, en tanto que quienes no vuelvan a hacerlo al período siguiente no percibirán ningún tipo de ingreso por el Plan y seis meses después de eso podrían ser efectivamente dados de baja.

En ese sentido, Tolosa Paz, aclaró que se abonará el 50% del plan mientras se transita una “instancia de reclamo” para aquellos beneficiarios que “no hayan tenido posibilidad de hacerlo”. Detalló que el “impacto fiscal de suspender 154 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo es de algo más de 2.500 millones de pesos” y destacó que “casi el 90%” de los inscriptos en el programa logró validar su identidad, en un operativo logístico que contó con el respaldo de los gobernadores.

“Los resultados han sido sumamente favorables para el fin que perseguimos: tener certezas sobre las personas que integran todo el padrón de titulares del Potenciar Trabajo”, informó la ministra en conferencia de prensa.

La validación de datos comenzó el 22 de noviembre pasado y se extendió inicialmente hasta el 6 de enero, aunque luego la fecha pasó hasta el último domingo. La decisión de poner en marcha la validación se dio luego de que se conociera un informe de la AFIP que advertía irregularidades en más de 250.000 beneficiarios de planes sociales, que no debían recibir el cobro mensual (por entonces de $27.275) por las cuatro horas de trabajo que realizan como parte del Plan.

En enero los beneficiarios del plan Potenciar trabajo cobraron $ 30.976, 50, un 7% más que lo que habían recibido el último mes de 2022 y lo que forma parte de un incremento total desde esa fecha hasta abril próximo, que llevará el monto final para el tercer mes de año a $ 34.750. (DIB)