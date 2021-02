El Gobierno espera recibir la semana que viene una partida de vacunas desde la India

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo este sábado que el Gobierno nacional tiene la “expectativa” de poder recibir la semana próxima un nuevo cargamento de vacunas contra el coronavirus, proveniente de la India, del laboratorio Oxford-AstraZeneca. Se trata del fármaco llamado Covishield, autorizado por el Gobierno días pasados.

“Tenemos la expectativa de que las vacunas sigan llegando y la semana que viene volver a tener una entrega de vacunas dese la India de Oxford-AstraZeneca. Tenemos mucho entusiasmo en poder recibirlas en tiempo y forma”, dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a Radio 10.

En el mismo sentido, se había expresado ayer el ministro de Salud, Ginés González García, al hablar en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que se realizó de manera virtual.

“A las vacunas que llegan hoy -400 mil dosis de la vacuna Sputnik V- hay que sumarle las que están llegando a principios de la semana que viene desde India para cubrir a todos los trabajadores de salud y comenzar a vacunar a las personas mayores de 70 años”, detalló ayer González García.

Autorización de emergencia

Días atrás el Ministerio de Salud, siguiendo las recomendaciones de la Anmat, autorizó con carácter de emergencia la vacuna contra el coronavirus producida por el Serum Institute de la India.

La vacuna, cuyo nombre es Covishield/ ChAdOx1nCoV-19 Corona Virus Vaccine-Recombinant, “resulta del desarrollo del proceso productivo realizado por el Serum Institute of India en colaboración con la Universidad de Oxford y AstraZeneca en el contexto de una transferencia de tecnología”, destacó la cartera sanitaria a través de la resolución 627/2021. Para Salud, esta transferencia “no impacta en la calidad, seguridad y eficacia” ya evaluada por la Anmat cuando aprobó la especialidad desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

La vacuna producida por el Serum Institute ya fue aprobada por doce autoridades sanitarias de distintos países, además de por la India.

“Un papel ridículo”

En sus declaraciones de hoy, Cafiero también cuestionó a “la parte de la oposición que se encargó de desprestigiar la Sputnik V y la campaña de vacunación, pero después terminan rápidamente desdiciéndose”.

“Los mismos que criticaron la vacuna, después que se publicaron los resultados, empezaron a pedir más vacunas y hacen un papel medio ridículo”, dijo Cafiero.

En la misma línea, dijo que “hay dirigentes políticos que trabajaron con responsabilidad, independientemente de su color partidario, pero hay otros que solo se dedican a angustiar y enojar más a la gente o que se la pasan gritando en los medios solo para ganar un título”.

Más temprano, en declaraciones a radio Mitre, la exdiputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, había dicho que no se vacunará: “No me voy a poner la Sputnik, no me puedo arriesgar porque soy una persona altamente vulnerable. Entiendo que tiene el respaldo de las pruebas, pero yo, por lo menos, no me puedo arriesgar. Me voy a vacunar cuando este absolutamente segura”, señaló. (DIB) MM