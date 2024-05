El Gobierno escala la tensión diplomática con España y Adorni afirma que Milei no se disculpará

El Gobierno nacional escaló la tensión con España y luego de que el presidente de ese país, Pedro Sánchez, reclamara un pedido de disculpas, el vocero Manuel Adorni ratificó hoy que el presidente Javier Milei no pedirá perdón al sostener que “no hay razones” para la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Este lunes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sostuvo que “entre gobiernos, los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable”, y consideró que Milei “no ha estado a la altura con sus declaraciones”, por lo que exigió una rectificación.

No obstante, el Gobierno argentino se encuentra lejos de eso. “Esto empezó el 3 de mayo, cuando un ministro del gobierno español acusó al presidente argentino de ingerir sustancias; a partir de ahí, vino un sinfín de ataques por parte de otros ministros, y del propio Pedro Sánchez, que lo trataron de fascista, odiador, negacionista, de mala persona. Algunos reclaman disculpas. No va a haber, no hay de qué disculparse. Apelamos a que el gobierno de España nos pida las disculpas correspondientes”, señaló Adorni en declaraciones a Radio Metro.

Todo comenzó cuando ayer, Mieli habló en un encuentro organizado por el partido de ultraderecha español Vox en la ciudad de Madrid. Allí cargó contra el presidente Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). “Qué calaña de gente atornillada al poder. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, dijo. Antes, había definido al socialismo como “maldito” y “cancerígeno”.

Tras esas declaraciones, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, habló de “llamar a consultas” y advirtió que podría haber cambios en la embajada en Buenos Aires.

El llamar a consultas a una embajadora es un gesto considerado intermedio. Un escalón menor hubiera sido que el gobierno afectado, en este caso España, hubiera convocado al embajador del país que cometió la ofensa para pedirle explicaciones. Un escalón más alto sería el retiro definitivo de su embajadora.

“España también exige al señor Javier Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creamos oportunas para defender nuestra soberanía y dignidad”, dijo Albares al dar a conocer la medida el ministro de Relaciones Exteriores.

En los últimos 30 años España ha llamado a consultas a sus embajadores en Nicaragua, Venezuela, Siria, Honduras, Marruecos e Irán, y en 1980 rompió relaciones diplomáticas con Guatemala. En seis ocasiones fue por un conflicto diplomático bilateral y las otras tres por la situación que entonces atravesaban Irán, Siria y Honduras.

Además, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, condenó y rechazó las declaraciones de Javier Milei.

“Los ataques contra familiares de los líderes políticos no tienen cabida en nuestra cultura: los condenamos y los rechazamos, especialmente cuando vienen de socios”, afirmó Borrell a través de un mensaje publicado en la red social X. (DIB)