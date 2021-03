El Gobierno dice que la comisión bicameral no podrá sancionar ni remover jueces

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, relativizó este miércoles los alcances que podría tener la comisión bicameral que impulsa el Gobierno para investigar a jueces y fiscales, aunque aclaró que el objetivo no ni sancionarlos ni removerlos.

“La comisión bicameral es un órgano de asesoramiento no permanente para un asunto determinado. No puede arrogarse atribuciones de otros poderes como son las cuestiones disciplinarias y sancionatorias porque eso sería inconstitucional”, aseguró la funcionaria en declaraciones radiales a El Destape.

La funcionaria explicó que la comisión estudiará al Poder Judicial y, si lo considera necesario, elevará informes para mejorar su funcionamiento, pero de ninguna manera tiene como objetivo interrogar magistrados y eventualmente destituirlos.

De esta manera, Losardo intentó aclarar los dichos del senador oficialista Oscar Parrilli, quien dijo que desde la comisión pretendían poder citar a jueces y fiscales para que den explicaciones por sus decisiones. Mientras que la abogada Graciana Peñafort, integrante del equipo de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, había ido más allá y había planteado la posibilidad de “remover” jueces.

“En realidad lo que planteó el Presidente es que el Congreso asuma el rol cruzado. Es lo que plantea la Constitución en un sistema republicano y democrático donde se establece que los poderes se controlan entre sí. Acusar y llevar adelante un juicio político son facultades que tienen otras instituciones”, explicó Losardo. En efecto, en la Argentina el organismo encargado de investigar y aplicar sanciones disciplinarias a los jueces es el Consejo de la Magistratura.

La ministra, además, defendió además el proyecto de reforma judicial que el Gobierno envió el año pasado al Congreso y que no fue sancionado. “El proyecto de reforma es muy bueno. Lo que pide el Poder Ejecutivo es que se trate. ¿Quién puede sostener que no hay un problema en la Justicia? Todos dicen que esto así no puede seguir. A mi no me llamó la atención lo que planteó el Presidente, lo planteó en campaña (de 2019). Es más, el Presidente pide que se lo trate y se modifique o no, pero que se haga algo. Eso planteamos nosotros”, dijo la ministra Radio 10. (DIB) FD