El gobierno denunció un “intento de golpe de Estado” por las protestas en el Congreso

En un comnunicado, dijo que actuaron “grupos terroristas” y felicitó a las fuerzas de seguridad por su actuación. Milei pidió no descartar “la metodología de tirar muertos en las calles”.

El gobierno calificó como un “intento de golpe de Estado” las protestas contra la Ley Bases en el Congreso y felicitó a la Policía Federal “por su accionar reprimiendo a grupos terroristas”, al tiempo que le presidente Javier Milei advirtió sobre la posibilidad de que se implementa la “metodología de tirar muertos en las calles”.

La posición del gobierno frente a la protesta fue difundida en X por la Oficina del Presidente. Allí, escribió: “La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso”.

El comunicado llegó minutos después de que el presidente Milei advirtiera sobre un supuesto intento de desestabilización durante su participación en un encuentro sobre liberalismo. No descarten la metodología de tirar muertos en las calles”, sentenció Milei ante la audiencia de la Fundación Libertad y Progreso y la filial local del CATO Institute, un think thank de EE.UU.

Durante el tratamiento de la Ley la Policía Federal, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional Argentina reprimieron la protesta con con gases lacrimógenos y balazos de goma, que a su vez arrojaron bombas molotovs, incendiaron un auto y volcaron otro, además de arrojar piedras.

En medio del caos, cinco diputados nacionales de Unión por la Patria resultaron afectados y tres por quemaduras en sus ojos, y tres de ellos debieron ser trasladados al Hospital Santa Lucía. En dos oportunidades se pidió detener el debate, pero el oficialismo se negó a través de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Hasta ahora, según se informó, hay 29 manifestantes detenidos.

“Esperamos seguir con el éxito que venimos teniendo y tener dos mandatos, para empezar la era liberal”, afirmó más adelante. “Decían que no podíamos ajustar más de un punto del PBI, después se encontraron con que tuvimos superávit financiero todos los meses”, destacó. Y expresó: “Llevamos ajustado hasta acá el equivalente a 15 puntos del PBI y lo hicimos en 6 meses”, reiteró Milei ante el foro liberal. (DIB ) AL