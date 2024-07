El Gobierno convocó al Consejo del Salario para el jueves 18

El Gobierno oficializó la convocatoria para el 18 de julio al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que buscará ajustar el valor que desde mayo es de $ 234.315,12 para los trabajadores mensualizados y a $ 1,171,58 a los que desarrollan sus tareas por hora.

La reunión, que se llevará a cabo de manera virtual con el objetivo de revisar los montos vigentes del SMVM y las cifras mínimas y máximas de la prestación por desempleo, será presidida por Martín Huidobro, subsecretario de Trabajo.

En un escenario inflacionario, los representantes de gremios buscarán en la negociación compensar el costo de vida, que fue del 4,2% en mayo, mientras se espera que cierre alrededor del 5% en junio, cuando se anuncie el dato oficial de inflación del Indec.

Ahora bien, el Gobierno podría “saltearse” junio que además es un mes que tiene impacto sobre el cálculo del medio aguinaldo. La duda es si se fijará un nuevo valor a partir de este mes o el aumento será retroactivo al mes anterior. Los últimos incrementos fueron fijados por decreto ante el fracaso en las negociaciones entre los gremios y representantes de las cámaras empresarias.

El SMVM está vinculado a otras actividades que lo toman como referencia. Una de ellas es el sueldo que reciben los cadetes de las Fuerzas Armadas. Los aspirantes a militares reciben durante el tiempo de formación una remuneración igual a la del SMVM.

De igual manera, los programas Potenciar Trabajo y las Becas Progresar están atadas al SMVM. Y los beneficiarios de Potenciar Trabajo cobran la mitad de un SMVM.

En lo que respecta a las Becas Progresar, la norma establece que podrán acceder a la remuneración la persona y su grupo familiar que no superen tres SMVM, por lo que se entiende que más personas quedarán habilitadas para solicitar la beca. No obstante, el monto de $20.000 se encuentra congelado desde el segundo semestre del año pasado y todavía no fue actualizado. (DIB)