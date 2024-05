El Gobierno confirmó que otorgará un nuevo bono a los jubilados en junio

El Gobierno nacional confirmó que otorgará un nuevo bono a los jubilados, según lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

“El objetivo es que el jubilado no pierda más poder adquisitivo”, dijo Adorni. De esta manera, el Poder Ejecutivo busca repetir la implementación de un ingreso complementario para los jubilados. No obstante, el vocero no dio detalles de la fecha en la que los beneficiarios recibirán el bono.

Tanto en mayo como en abril, la totalidad del bono fue cobrado por aquellos que perciben mensualmente el haber mínimo. Quienes se encuentran en ese grupo (incluyendo aquellos que reciban la Pensión Universal para el Adulto Mayor), cobraron $70.000.

Para aquellos que reciben un ingreso mayor, en cambio, el Gobierno abonó un proporcional de los $70.000 hasta completar los $260.141,6.

El nuevo bono para jubilados será nuevamente de $70.000, a pesar del último aumento inflacionario que rondó el 8%.

El anuncio tuvo lugar el mismo día en el que se confirmó el nuevo valor de la movilidad jubilatoria, en el que también se anunció un aumento para junio a través del Boletín Oficial. De esta manera, se llega a la última instancia del proceso de transición para la nueva fórmula.

En lo que respecta a los montos precisos, durante el mes de mayo, la jubilación mínima se fijó en $190.141,60. Esto representó un incremento del 11% con respecto al haber mínimo anterior de $171.283,31, y se calculó en base a la inflación medida en marzo. (DIB)