El Gobierno adelantó que habrá multas para las empresas que no paguen la suma fija

Tras el anuncio del Gobierno sobre la implementación de una suma fija de $ 60.000 para compensar la escalada inflacionaria y las fuertes críticas de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a la medida, la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos adelantó que habrá multas para las empresas que no paguen ese plus.

Olmos salió al cruce de los cuestionamientos y entendió que algunos sectores suelen tener “prejuicios” sobre las disposiciones de la Casa Rosada. Y en ese sentido, adelantó que habrá multas para las compañías que no paguen el bono -que le corresponde a quienes tienen salarios de hasta 400 mil pesos netos- y manifestó que se apoyarán en los gremios para la fiscalización.

“(Si no pagan) tienen una infracción. Van a tener que pagarlo y, encima, multa”, advirtió la ministra sobre el reclamo de algunas empresas a las que, aducen, se les hace complicado afrontar este plus salarial. Y aclaró que la administración nacional absorberá parte de ese pago. “En las pequeñas y medianas empresas (de 110 o 120 trabajadores) el Estado concurren con el 50% que también puede ser descontado de las cargas previsionales”, sostuvo. Y agregó: “En las microempresas el Estado corre con el 100% y puede ser descontado de las cargas previsionales”.

Además, ponderó el rol que tendrán los sindicatos para detectar las faltas de los empleadores. “Debemos tener el acompañamiento de los gremios para identificar aquellas empresas que no paguen o el trabajador tiene canales anónimos para la denuncia. Ahí actúa la fiscalización”, marcó.

En declaraciones a Futuröck y Radio Provincia, la funcionaria salió al cruce de la CAME, que rechazó la suma fija de dos cuotas de $ 30.000 al considerarla “una imposición del Estado”. “A mí me parece que las críticas son legítimas. Lamentablemente muchos de ellos salen a criticar antes de analizar las medidas. Es como ya un prejuicio establecido. Y se percibe esa actitud”, sostuvo Olmos.

Asimismo, consideró que en la Argentina hay dos proyectos: el de sostener la producción y la creación de puestos de empleo, que sostienen en Unión por la Patria, según dijo; y el de “ajustar por los más débiles”, que le endilgó a la oposición tanto de Juntos por el Cambio -representada en Patricia Bullrich-, como a la encarnada por Javier Milei.

“Patricia Bullrich, cuando era ministra de Trabajo del gobierno de (Fernando) de la Rúa, redujo los salarios de los trabajadores estatales y de los jubilados 13 puntos. Esas son las alternativas. La nuestra es salir a asistir a la gente con las posibilidades que tiene el Estado para tratar de neutralizar los efectos negativos de esta devaluación impuesta por un Fondo Monetario Internacional (FMI) que trajeron (Mauricio) Macri y el macrismo a la Argentina”, contrastó. (DIB)