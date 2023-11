El gabinete que viene: Cúneo Libarona en Justicia y Píparo en Anses, entre otros nombres

El presidente electo, Javier Milei, anunció este lunes que el abogado penalista Mariano Cúneo Libarona será el próximo ministro de Justicia, en tanto que la actual diputada Carolina Píparo será titular de la Anses en su próxima gestión.

En declaraciones a radio Mitre, el líder de La Libertad Avanza (LLA) confirmó que su gabinete estará compuesto por ocho ministerios y dijo que los funcionarios que serán asignados “ya están todos trabajando” en las futuras carteras.

En tanto, el futuro presidente señaló que se encuentra trabajando con la diputada electa Diana Mondino en la agenda internacional, tras anunciar que su primer viaje internacional será a Estados Unidos y luego a Israel.

Respecto al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, excandidato vicepresidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Milei evaluó que “podría desempeñar un rol importante” en el armado político del oficialismo en la Cámara baja.

Al ser consultado sobre la conformación de la Corte Suprema de Justicia, Milei dijo que “mi intención es consultarlo con el ministro (de Justicia), que es Mariano Cúneo Libarona, y la Corte para que sea algo consensuado”.

Asimismo, el mandatario electo elogió al extitular del Banco Central (BCRA) Federico Sturzenegger, a quien definió como “una persona que admiro y le tengo afecto”, aunque no confirmó qué cargo ocupará.

ambién, destacó la figura del exministro de Finanzas macrista Luis “Toto” Caputo, sobre quien dijo: “Es una persona que trabaja excelentemente bien. Tengo un respeto por el como persona y ser humano”. En ese marco, sostuvo que lo tendría en su equipo, al igual que el diputado del PRO Luciano Laspina, con quien “podría hablar” en los próximos días.

Sobre el nombre del próximo ministro de Economía, Milei dijo que “tenía previsto anunciarlo hoy mismo”, pero responsabilizó de la demora en la confirmación al actual ministro y excandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa, quien a su criterio cometió una “canallada” cuando lo responsabilizó de la situación en la que se encuentra el país.

“El hecho de que se tome licencia, al igual que parte de la línea (de funcionarios de Hacienda), me parece que significa estar torpedeando a mi ministro antes de asumir. Me parece una canallada. Me cambió el escenario anoche”, evaluó Milei en referencia al discurso que pronunció Massa al momento de reconocer la derrota de UxP en el balotaje.

Al respecto, consideró que anunciar el nombre de quién será el próximo ministro de Economía significaría “ponerlo en la silla eléctrica”, además de complicar “el trabajo enorme que está haciendo sobre la arquitectura financiera para resolver el problema de las Lelics”, indicó.

Por otra parte, Milei precisó que la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, está analizando los nombres de los dirigentes que podrían ocupar el Ministerio de Seguridad, así como el de Defensa.

Además, tras confirmar que Sandra Petovello se hará cargo de la cartera de Capital Humano, mencionó que Gustavo Morón estará a caro del área de Trabajo.

En ese sentido, precisó que Santiago Caputo tendrá bajo su órbita “temas estratégicos” y estará “al mismo nivel” que su hermana, Karina Milei.

Entre los dirigentes de otras fuerzas que lo podrían acompañar, Milei no descartó al exministro del Interior del kirchnerismo y excandidato a vicepresidente de Juan Schiaretti, Florencio Randazzo, con quien dijo que tiene “un diálogo importante” y agregó: “Tene varias cuestiones a favor: donde lo pusieron, trabajó muy bien. Es una persona honesta y es uno de los que se le plantó a Cristina Fernández de Kirchner cuando nadie lo hacía”, recordó.

Asimismo, y al ser consultado sobre el rol de Cristian Ritondo, no descartó la posibilidad de que sea el próximo presidente de la Cámara de Diputados, al sostener que con el legislador tiene “una excelente relación” que le permitiría “trabajar en perfecta armonía”.

En ese sentido, dijo que su intención es conformar un gobierno en el que cada uno mantenga “su identidad” política.

“En algunas cosas tenemos una agenda común muy fuerte y estamos decididos a llevarla a cabo. Tenemos casi el 90% de la agenda en común”, resaltó.

Además, señaló que debe “tener una charla” con el intendente de la ciudad bonaerense de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, porque le “gustaría” que “se incorpore” a los equipos de gobierno, posiblemente en un rol cercano a la empresa YPF.

En tanto, confirmó que promoverá una política aérea de “cielos abiertos” para que cualquier compañía de aviación pueda instalarse y “competir” en el país.

En ese aspecto, comentó que aún no tuvo la “posibilidad de hablar” con quien fue el ministro de Transporte durante el macrismo, Guillermo Dietrich, sobre quien tiene, sin embargo, “una opinión muy positiva de su desempeño en la gestión”.

“Vamos a sorprender con el equipo que estamos armando, Estamos invitando a especialista de diversos espacios, pero que tengan la convicción de cambiar la Argentina hacia las ideas de la liberad”, sostuvo.

Acerca de las políticas que llevará a cabo en materia de educación y salud, aseguró que es falso que vaya a “privatizar” ambas áreas. “Eso es falso. La educación y la salud son dependencias de las provincias”, respondió.

Y acerca de la implementación de un sistema de vouchers para la educación, comentó que ese esquema “tiene que estar racionalizado (con) otras cuestiones. No es algo que está en agenda hoy”, aseveró.

Por su parte, comentó que se encuentra “en diálogo” con el electo jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, para coordinar medidas de seguridad que le permitan “controlar la calle”

“Dios quiera que no, pero puede terminar siendo delicada la situación en la calle. Eso generalmente ocurre en la Capital Federal. En este momento estamos hablando con Jorge Macri y también con la persona encargada del tema para mantener el orden en las calles. El Estado se ocupará de la seguridad y la justicia. Como dije a noche, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. El que las hace, las paga”, afirmó Milei. (Télam)