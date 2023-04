El fútbol se divide en varias jornadas

Se viene un fin de semana cargado de actividades importantes por los festejos del 147° Aniversario de la Ciudad de Trenque Lauquen, que afectan de manera directa a la puesta en juego del Torneo Apertura en primera y tercera división de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) ante la falta de efectivos policiales para cubrir los partidos.

No sólo se trata de eventos culturales, sino también deportivos, como lo es el MX Argentino de Motocross, y es por ello que la LTF deberá dividir en varias jornadas esta cuarta fecha. Ayer, en contacto con Diario La Opinión, Miguel Pacheco, presidente liguista, confirmó que la fecha se jugará, pero empezará el día viernes y aún hay una duda sobre el duelo en cancha de Barrio Alegre.

Programa

Ante la imposibilidad de poder contar con los habituales efectivos policiales en cancha entre sábado y domingo, se ha decidido adelantar la fecha. El viernes, y aún a la espera del boletín oficial, jugaría de local el FBC Argentino contra Atlético Trenque Lauquen, en horas de la tarde-noche, con el inicio a las 20 horas de la tercera y luego la primera división, en tanto que el domingo, en cancha de Las Guasquitas, desde las 14 y 16 horas, los partidos entre Tres Llantas y los “colonos”, y en Pellegrini, el “Expreso” contra Giat de Beruti.

En tanto que el match entre Barrio Alegre y Ferro Carril Oeste aún no tiene fecha ni lugar de juego ya que no se cuenta con efectivos policiales. Los partidos del viernes y domingo en la ciudad tendrán la seguridad de la Policía, aunque no se descarta que en otros encuentros pueda haber seguridad privada.

Vale recordar que el pasado viernes se habían jugado los partidos entre Monumental y Huracán de Pellegrini.