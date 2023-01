El fútbol local está en jaque

Dirigentes de clubes locales mantuvieron días atrás una reunión con el Intendente Municipal Miguel Fernández donde le expresaron su preocupación ante las exigencias de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe).

La Opinión dialogó con Carlos Bilbao, presidente del Club Atlético Trenque Lauquen; Miguel Pacheco, presidente de la Liga Trenquelauquense de Futbol (LTF); y Sergio Barbas, director de Deportes municipal.

Debido a las exigencias de la mencionada Agencia, que en buena parte del fútbol del interior resultan “irrisorias”, peligra el comienzo del campeonato local.

Miguel Fernández tendrá una reunión en La Plata con Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos, el 1° de febrero, donde hará las veces de intermediario entre los clubes y APreViDe.

Las exigencias se han ido cumpliendo con el correr de los meses, algunas de ellas bien resueltas, como mejorar los baños y vestuarios, pero otros pedidos están muy lejos de la realidad del fútbol de esta parte del interior.

“Un tapial de tres metros que tiene que rodear toda la cancha, que no se vea nada para adentro y con una entrada individual directa desde la calle para la ambulancia y otra para Bomberos”, es una de las exigencias de la APreViDe que los clubes del interior deberían cumplir antes del inicio del campeonato, contó Carlos Bilbao, presidente de Atlético Trenque Lauquen.

“Tuvimos una reunión algunos dirigentes de los clubes con el Intendente donde le planteamos todas estas exigencias y la dificultad que vamos a tener para dar comienzo al Torneo. Nosotros mandamos dos cartas, una al Intendente y otra a Sergio Berni, ministro de Seguridad, planteando estas cuestiones que no son lógicas para nuestro fútbol”, comentó el dirigente del club del Parque.

Por su parte, Miguel Pacheco, presidente de la LTF, explicó que “la iniciativa fue de los presidentes de los clubes para reunirse con el Intendente”. “Nosotros no sabemos nada”, señaló.

Reunión

Desde el plano municipal, Sergio Barbas dio cuenta tras la reunión, donde también estuvieron Martín Borrazás, secretario de Gestión comunal, y Guillermo Ruiz, director de Cultura y Educación, que “desde el Municipio se comparte en su totalidad lo planteado por los dirigentes de los clubes ya que las exigencias de la APreViDe están destinadas al fútbol de Buenos Aires”.

“Desde nuestra parte la habilitación municipal en los clubes está resuelta, pero muy diferente es todo lo que la Agencia está pidiendo. No hubo un pedido claro por parte de los clubes en cuanto a solventar gastos, se habló de todo lo que ellos deben invertir mensualmente y el Intendente tendrá en La Plata, donde también irá Martín Borrazás, una reunión para presentar estos pedidos y hacer las veces de intermediario”, indicó Barbas.

Exigencias

Durante el 2022 el fútbol local se vio afectado varias veces por los diferentes pedidos de la APreViDe como lo fue la división de las parcialidades o el impedimento del ingreso de público visitante a las canchas, o asimismo, el ingreso de los autos, un clásico en el fútbol chacarero.

Pero ahora hay otros pedidos que significan un costo económico muy grande para los clubes. “Un tapial de tres metros que tiene que rodear toda la cancha, que no se vea nada para adentro y con una entrada individual directa desde la calle para la ambulancia y otra para Bomberos. Vestuarios con entrada independiente y directa a la calle para locales, visitantes y los árbitros, para que entre ellos no se crucen, un disparate total”, fue contando Bilbao.

“Además de la seguridad, nos exigen que en cada partido haya 7 efectivos policiales, uno apostado en cada entrada, la local y la visitante, y otros cincos dentro del campo de juego, y eso se paga todo como horas extras donde es un saldo de unos 40 mil pesos por partido”, agregó el presidente del “Indio”.

Costos

En cuanto a gastos, explayó: “Tenemos los clubes otros 45 mil pesos en árbitros, 20 mil pesos en la Liga y unos 40 a 50 mil pesos mensuales en gastos típicos de clubes, como cortar pasto, redes, pagar a los entrenadores, la limpieza. Son unos 250 mil pesos de gastos por mes que tenemos y con dos partidos al mes, con unas entradas que no podemos ponerla más alta que 600 pesos, en el mejor de los casos recaudamos unos 120 mil pesos al mes”.

Teniendo en cuenta esta realidad para Bilbao el presente no es muy bueno. “Yo veo un panorama muy oscuro para que pueda empezar el Torneo si se mantienen estas restricciones. Y no es cuestión de solo el fútbol mayor, cada club tiene unos 150 chicos entre infantiles e inferiores, por lo que si no tenemos una ayuda se va a hacer muy difícil. Si el Municipio se pudiera hacer cargo de los gastos de seguridad sería un gran avance, por lo pronto vamos a esperar la reunión de Fernández con Alak”, dijo.

El Intendente Miguel Fernández hará las veces de intermediario entre los clubes y la Agencia. Más allá de los gastos que los clubes tienen que afrontar mensualmente, las exigencias edilicias por parte de la APreViDe están muy lejanas a la realidad de nuestro fútbol y son de una inversión altísima para las instituciones. Si estas exigencias se mantienen firmes, como el caso de “un tapial de 3 metros que rodee todo el perímetro de la cancha”, se hace muy difícil pensar en el regreso del fútbol de primera y tercera división.