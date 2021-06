El fúnebre paquete para Guadalupe y los tejes y manejes de doña Tiburcia

Como quien hurga en el más allá de los hechos y los relatos oficiales… Hace pocos días, en la memoración del Día del periodista, primaba el recuerdo de Mariano Moreno.

Había nacido en Buenos Aires, el primero de los catorce hijos de Manuel y Ana María Valle.

A los 22 años se fue a Chuquisaca para estudiar Derecho. Dicen que un día vio en un camafeo un rostro de mujer que lo cautivó Y no paró hasta descubrirla. Se llamaba María Guadalupe Cuenca. Huérfana de padre estaba destinada a la vida religiosa por voluntad materna. Pero la joven no fue indiferente a las galanterías y el respetuoso asedio del apuesto porteño. Vencieron todos los obstáculos y se casaron el 20 de mayo de 1804. Ella tenía 14 años; él 26.

A los pocos meses (los estipulados por el decoro) nació Marianito y en 1805 la familia se trasladó a Buenos Aires. Lo que vino después, es historia conocida. La decidida participación de Mariano Moreno en la vida de la Patria que nacía. La feroz grieta (qué nuevas y qué viejas son las divisiones acérrimas) que ser abrió entre saavedristas y morenistas.

Moreno se tornó molesto para los que se encaramaban en el poder y decidieron alejarlo elegantemente: una misión diplomática en Inglaterra ¿sólo eso..?

En enero de 1811 embarcó en la fragata Fame. El 4 de marzo murió, supuestamente por una “intoxicación medicamentosa”. Envolvieron el cuerpo en una bandera inglesa (el patriota no alcanzó a conocer la azul y blanca) y lo arrojaron al mar frente a las costas de Brasil.

Las cartas sin abrir

A poco de la partida del viaje sin retorno, Guadalupe recibió una misteriosa encomienda; contenía un abanico negro, un velo y un par de guantes del mismo color. Una misiva le anticipaba que pronto se vería obligada a usarlos…

El 14 de marzo Guadalupe escribió la primera de muchas cartas que enviaría a su esposo, sin saber que ya era viuda. En ellas le detallaba episodios de la vida política en la convulsionada Buenos Aires, le reitera su amor y desliza el ramalazo de los celos…Recién en el mes de agosto una carta de su cuñado Manuel la anoticia de la muerte de su esposo. T le devolvía todas las suyas sin abrir

La joven quedó sola con el dolor inenarrable, las dudas punzantes y el pequeño Marianito de 7 años. Pidió ayuda al Triunvirato invocando los servicios `restados por el difunto. Magnánimamente le concedieron una pensión mensual de 30 pesos fuertes. (Los integrantes del Triunvirato ganaban 800…)

María Guadalupe Cuenca de Moreno murió el 1 de septiembre de 1854. ¿Qué fue de su vida en esas más de cuatro décadas? Poco y nada se sabe.

“Ay mi Moreno de mi corazón, no tengo vida sin vos, se fue mi alma y este cuerpo sin alma no puede vivir y si quieres que viva venite pronto, o mandame llevar. No me consuela otra cosa más que cuando me acuerdo las promesas que me hiciste los últimos días antes de tu salida, de no olvidarte de mí, de tratar de volver pronto, de quererme siempre, de serme fiel, porque a la hora que empieces a querer a alguna inglesa, adiós Mariquita, ya no será ella la que ocupe ni un instante tu corazón, y yo estaré llorando como estoy…” (9 de mayo de 1811).

Sobrina y esposa. El 27 de agosto de 1814 nacía en Córdoba una niña a la que llamaron Margarita. Era hija de un médico escocés, Andrew Weild, y de María del Rosario Paz.

Creció y su carácter decidido y audaz hacía un poco de ruido en la recatada vida familiar. Eran frecuentes las visitas de un pariente muy especial: el general José María “el Manco” Paz, hermano mayor de su madre. A la niña le fascinaban cada vez más la estampa arrogante del militar, sus anécdotas, su gracejo al ararlas. Todo eso y algo más… Contra todos los prejuicios como podían sr la diferencia de edad (él le llevaba más de 20 años) y la consanguinidad, hizo saber que lo amaba y que quería casarse con él. Las reacciones familiares adversas fueron muchas, pero encontró una insospechada aliada. Nada menos que su abuela materna, madre del candidato, y toda una matriarca: Doña Tiburcia Hiedo y Roldán.

Casados de contrabando

No viene al caso de este recuerdo de Margarita Weild, detallar triunfos y desventuras del general Paz. Lo cierto es que la derrota lo tomó en sus garras y en 1831 fue a parar preso a la Aduana de Santa Fe que no era, para nada, una cárcel Premium…

Allá iban a verlo y asistirlo su madre y su sobrina, la enamorada Margarita.

Vaya uno a saber cómo se desarrollaban esas visitas. En medio de la sordidez del lugar, doña Tiburcia (partidaria al parecer de la endogamia familiar), impulsó a los jóvenes a concretar su amor. Y un día, como quien no quiere la cosa, un sacerdote las acompañó en la visita y sigilosamente casó a tío y sobrina. Era el 3 de marzo de 1835.

Margarita hizo valer sus derechos de convivencia y se quedó a vivir en la cárcel con su marido. (No había Registro Civil y las uniones religiosas tenían absoluta validez legal). Tras la muerte de Facundo Quiroga, Juan Manuel de Rosas se apropió de la suerte de Paz y lo hizo trasladar a otra cárcel, en Luján. Entre uno y otro presidio, Margarita dio a luz tres hijos, uno de los cuales murió a los pocos meses.

En 1839 otorgaron al caudillo una suerte de “libertad vigilada”, no podía alejarse de Buenos Aires. Pero José Maria y Margarita lograron huir con sus hijitos rumbo al exilio, a Montevideo. De allí pasaron a Brasil. Para afrontar tremendas privaciones Paz, el valiente militar, se convirtió en quintero “… entre fariña y porotos” como canta Carlos Di Fulvio.

Margarita murió el 5 de junio de 1848, al dar a luz a su noveno hijo de los cuales habrían muerto seis; tenía 33 años. Su esposo, “el Manco”, pudo regresar a Buenos Aires donde falleció el 22 de octubre de 1854.

Con del tiempo, los restos de Margarita fueron trasladados a Córdoba donde reposan junto a los de Paz que murió en Buenos Aires a los 63 años.

«…Considero lo penoso que es mover la familia, las incomodidades del viaje, las que ya han sufrido, y mi corazón se acongoja al ver la necesidad en que me veo de exigirles nuevos sacrificios. Mi amargura es todavía más viva cuando pienso que no podemos saber aún cuándo podremos hallarnos en nuestra patria… (…) Espero confiadamente que no quedará sin premio esa virtuosa resolución y que veré algún día mi familia rodeándome en el seno de la quietud y de la dicha.” (Carta de Paz a un amigo)

Por: Ana María Ford

Docente y periodista