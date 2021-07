El frío golpea, el tubo de gas aumenta y el descuento por Zona Fría todavía no llega

La ola polar que hoy se sufre en toda la región ha dejado de manifiesto el importante rol que en contextos de estas características juegan instituciones, agrupaciones y vecinos de manera particular quienes organizan diferentes campañas de abrigo y colectas de alimento para ayudar a quienes más lo necesitan.

Si bien Trenque Lauquen siempre se ha caracterizado por su espíritu solidario y por estar presente cuando una determinada situación lo requiere, un cruento invierno junto con una pandemia impiadosa que pareciera estar lejos de tener fin certero han generado la necesidad de aunar esfuerzos y trabajar de manera mancomunada para mitigar, junto a programas impulsados desde el propio Estado, los efectos de una época difícil.

Zona Fría

En este marco, este medio constató que aún la recientemente sancionada Ley de Zona Fría, la cual prevé un beneficio que contempla una reducción del 50% para los sectores de la población más vulnerables y de un 30% para el resto de los usuarios residenciales tanto en el gas de red como en tubos, garrafas y gas a granel, aún no ha comenzado a aplicarse en Trenque Lauquen. Por el contrario, desde el 1° de julio rige un aumento de entre $300 y $400 del tubo de gas que hoy ya se encuentra en $4.600. La garrafa, en tanto, se mantiene en $500.

Ante la consulta de La Opinión, desde la sucursal local de Extragas se expresó: “Con respecto a la Ley de Zona Fría aún no se nos ha informado nada”. “Realmente no sabemos si ya estará en vigencia o no, pero desde la central que se encuentra en Cañuelas no ha habido aún ninguna indicación al respecto”, se informó antes de señalarse que, por el contrario “desde el 1° de julio, aumentó el propano que es el tubo de gas, entre $300 y $400 ubicándose en $4.600”.

Desde el 1° de julio rige un aumento de entre $300 y $400 del tubo de gas que hoy ya se encuentra en $4.600. La garrafa, en tanto, se mantiene en $500.

En este sentido, se explicó que “esto se debe a que se está importando mucho gas, Vaca Muerta no está produciendo gas porque le cuesta más caro producir que importar”. En tanto, la garrafa “no ha sufrido aumento, y continúa en $500”.

Solidaridad

Como ya fue señalado, hoy, en medio de la pandemia de Covid-19 que tantos problemas ha generado al mundo entero, la ciudad ha vuelto a mostrar su mejor cara: Vecinos e instituciones han desplegado diferentes proyectos para ayudar a quienes más lo necesitan. Tejidos y ollas solidarias, colectas de mercadería, remedios y abrigo y elaboración de viandas son sólo algunos de los trabajos que hoy se realizan en Trenque Lauquen.

Cabe recordar que Tejido Solidario es el proyecto que la Biblioteca Rivadavia lleva adelante junto a un grupo de tejedoras de Trenque Lauquen que lo acompañan desde 2016. El mismo tiene el objetivo de confeccionar diferentes mantas para ser entregadas a distintas instituciones de la ciudad. Hace sólo unos días, la Biblioteca hizo la respectiva entrega de 92 mantas realizadas en la edición 2021 de esta loable iniciativa.

En ese marco, oportunamente fue informado que “este año se confeccionaron 76 mantas de lana y 16 de tela. Y las mismas se entregaron a: ANIN Trenque Lauquen, Subsecretaría de Desarrollo Humano municipal, Taller Protegido ‘Peñi Hué’, Cáritas, ‘Negrita’ Lencina de Auditorio Cristiano, Merendero ‘Corazón Contento’, Roperito Solidario ‘El Fonavi’, Capilla San Cayetano y Merendero San José Obrero”.

Por otro lado, hace pocos domingos se realizó una “olla solidaria” en calle Alsina 1255. Sus organizadores señalaron que “la intención es poder colaborar con todas aquellas personas, que están en necesidad extrema, en este momento tan difícil que está atravesando nuestra ciudad”.

La vecina Yanina Alcántara continúa por estos días desplegando diferentes iniciativas con el fin de conseguir frazadas, colchones, leña, remedios y mercadería que luego distribuye en aquellas familias que hoy lo requieren. Y una tarea similar para reunir prendas de abrigo concreta Atilra.

Por otro lado, el merendero “Corazón Contento” también lleva a cabo su tarea en momentos en los que se necesita el compromiso comunitario. Abrigo, acolchados, calzado, camperas son las demandas que más les acercan a sus integrantes y, en la medida en que se puede, se intenta ir resolviendo cada una de las problemáticas que se presentan de manera cotidiana, aunque, cuentan, “no siempre alcanza”.