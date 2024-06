El FMI desembolsa US$ 800 millones: “El programa sigue firmemente encaminado”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció anoche la aprobación de la revisión de metas de Argentina y el desembolso de US$ 800 millones, a la vez que destacó que “el programa sigue firmemente encaminado”.

La cúpula del organismo se reunió para tratar la octava revisión trimestral del acuerdo renegociado en 2022, relativo al préstamo de 45.000 millones de dólares tomado en 2018. Dicho desembolso está destinado a “apoyar los esfuerzos de las autoridades por afianzar el proceso de desinflación, reconstruir las reservas fiscales y externas y apuntalar la recuperación”.

La aprobación de esta octava revisión del Programa de Facilidades Extendidas vigente con Argentina libera el desembolso de 600 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a alrededor de US$ 790 millones, un monto que supera la próxima amortización al FMI -julio-, de aproximadamente US$ 645 millones. El pago previsto para julio es el último pago de amortización al FMI contemplado dentro del marco del programa actual que vence en noviembre 2024. A partir de ese pago y durante los próximos dos años -hasta septiembre de 2026- Argentina no enfrenta más vencimientos de amortización de principal con el FMI, destacó esta noche el Gobierno.

Sobrecumplimiento

El Gobierno publicó un comunicado brindando detalles no solo del acuerdo, sino del contexto. “La decisión del Directorio del FMI se produce en un contexto en el que las acciones de política económica implementadas por la actual administración resultaron en un sobrecumplimiento de las metas cuantitativas establecidas en la séptima revisión del Programa (acumulación de Reservas Internacionales netas del BCRA, equilibrio fiscal del Sector Público, y financiamiento monetario del Tesoro)”.

Siempre de acuerdo con el Gobierno, el Banco Central acumuló US$ 9 mil millones de Reservas Internacionales Netas (RIN) al 31 de marzo (a precios de programa), siendo la meta a esa fecha de US$ 6 mil millones. Este sobrecumplimiento holgado, sumado al crecimiento de las RIN observado en los meses posteriores, arroja una recuperación acumulada de US$ 11,3 mil millones a la fecha de hoy, que próximamente será engrosado por el desembolso de US$ 790 millones aprobado.

“En vista de que el nivel actual de acumulación de reservas ya excede el previsto en el programa para todo el segundo trimestre (meta original de US$ 9,2 mil millones al 30 de junio), se acordó elevar la meta del segundo trimestre a US$ 10,9 mil millones, sin afectar la meta anual original (que se mantiene en US$ 9,7 mil millones al 31 de diciembre de 2024).

Eliminación de controles cambiarios

Según destacó el Gobierno en el mismo comunicado, el Banco Central contempla avanzar en la liberación de controles cambiarios y en una mayor flexibilidad cambiaria siempre y cuando estas medidas no impliquen riesgos excesivos para el proceso de reducción de la inflación y fortalecimiento de su hoja de balance, tal como se refleja en el Acuerdo. El proceso lo definirán las propias autoridades de Argentina contemplando la evolución de las variables económicas relevantes, quienes compartirán con el FMI los parámetros que serán monitoreados, sin incluir compromisos de fechas o medidas específicas. (DIB) GML