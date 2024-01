El fin de los aportes del Estado a los obispados “fue dialogado” y a nivel local “no mueve el amperímetro”

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) comunicó que concluyó el “proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares” a los fondos previstos en la Ley 21.950, por lo cual esas autoridades de la Iglesia Católica dejarán de percibir los aportes del Estado nacional”.

“Las renuncias se realizaron el último día hábil de diciembre, “conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria y a lo informado a la Secretaría de Culto de la Nación”, indicó la CEA en un comunicado.

Y en ese marco el párroco de Trenque Lauquen, Juan Pellegrino, se refirió a esta situación y explicó cómo se refleja en el funcionamiento de la institución en nuestra ciudad.

Sobre está situación Pellegrino indicó que “lo que se ha hecho no era novedad porque venía ya de la gestión del Presidente Macri que tampoco lo había hecho de una manera arbitraria ya que se había hablado con la Conferencia Episcopal. Se había llegado a un acuerdo en el cual se había dado una prórroga de unos años que es lo que finalmente se cumplió el pasado 31 de diciembre. Es algo más simple que lo que se dice. No se trata de una quita de fondos”. “En la Argentina la Iglesia y el Estado funcionan independientemente y ninguno tiene injerencia en el otro. Sí hay un concordato de la Santa Sede con la República Argentina por una cuestión legal para que cuando, por ejemplo, tengamos que abrir una cuenta en un banco sepan que somos una entidad que tiene reconocimiento del Estado y esas cosas, pero nos manejamos con independencia”, indicó.

Y explicó que “a partir de los años 70 el gobierno que en ese momento era de facto le da a los obispos un sueldo que era el equivalente al sueldo de un juez de primera instancia sin antigüedad y viáticos ni nada, un sueldo básico. Y de esa manera se ayudaba a los obispados. Es una ayuda pero no para la Iglesia en general, es decir no es para que la Iglesia como institución viva de eso. Y después había un aporte menor a los seminaristas jóvenes que estudiaban y que estaban en los últimos años. Y eso es lo que cesó en los últimos días”.

Impacto

Respecto al impacto de esta iniciativa particularmente en lo que respecta al funcionamiento de la Iglesia en Trenque Lauquen, el párroco sostuvo: “No nos afecta sustancialmente, obviamente que a partir de esto se va a tener que aportar un pequeño porcentaje al Obispado para poder pagar los gastos que tiene. Es preocupante porque es una entrada menos pero no mueve el amperímetro de manera feroz”.

Y añadió: “Hay que destacar que tanto el Presidente Macri como los posteriores lo hicieron en diálogo con la Conferencia Episcopal, que eran los afectados. No fue una imposición arbitraria a través de la cual se deja a los obispos en la calle. Fue algo dialogado”.

A nivel local

Sobre el funcionamiento de la institución a nivel local, el párroco sostuvo: “Tenemos una estructura grande, tenemos cinco empleados y los tres sacerdotes. Obviamente los empleados están en blanco, con todas sus cargas sociales y demás, como corresponde. Y eso es el gran gasto que tiene la Iglesia, después, obviamente, los gastos de mantenimiento, impuestos y servicios públicos que hay que pagar y demás”.

En este sentido el sacerdote sostuvo: “Es una realidad ardua, no podemos tirar manteca al techo pero gracias a la comunidad parroquial estamos manteniendo toda la estructura. Tenemos la Casa de Beruti, por ejemplo. Y el trabajo de Cáritas que tiene gastos por ejemplo los del Hogar El Abrazo Materno, donde se asiste a mamás jóvenes a las que se acompaña y también se les compra desde alguna medicina a alimento. Y después todas las acciones que conocemos de Cáritas”.