El film “Trenque Lauquen” tendrá su lugar en el Festival de Cine de Venecia

La película “Trenque Lauquen”, de la cineasta con raíces locales Laura Citarella, se estrenará en la Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia que tendrá lugar en la mencionada ciudad italiana del 31 de agosto al 10 de septiembre del corriente año.

El film cuyo rodaje finalizó días atrás y que muestra distintos lugares de nuestra ciudad, en el marco de una trama que no refiere puntualmente a Trenque Lauquen, competirá en la categoría “Horizontes” junto a producciones de países como Chile, entre otros.

Gran oportunidad

En diálogo con La Opinión la directora del film se mostró muy contenta por poder estar en un evento de tanta importancia al tiempo que señaló que más allá de la competencia “es importante participar en estos festivales ya que además del prestigio, permiten que la película se haga conocida en el ambiente y de esta manera quizás se abran otras puertas para poder exhibirla en otros países”.

Cabe destacar que no se trata de una película sobre la historia de nuestra ciudad, si no que ésta funciona como escenario donde transcurre la ficción.

En la misma se incluyen escenas filmadas en lugares emblemáticos como el ex hotel El Faro, la confitería Kalos, el Parque Municipal y la antigua radio LU11, entre otros.

En tanto que la sección “Horizontes” del Festival veneciano también recibirá al hispano-argentino Juan Diego Botto con “En los márgenes”, una película sobre la familia, el amor y la solidaridad. La cuenta atrás de tres personajes con tres historias entrelazadas que tratan de mantenerse a flote y sobrevivir a 24 horas claves que pueden cambiar para siempre el curso de sus vidas. El film está protagonizado por Penélope Cruz, que hace doblete en la muestra, Luis Tosar, Aixa Villagrán y Adelfa Calvo.

La categoría “Horizontes” es la segunda en importancia de la muestra y está dedicada a las nuevas corrientes expresivas del cine.