El film “Los Fabriqueros”, seleccionado para un Festival de Cine de Barcelona

La película “Los Fabriqueros” fue seleccionada para el prestigioso BCN Sports Film Festival 2024, 14th edition que se realizará entre el 19 y el 27 de febrero del próximo año en la ciudad de Barcelona, España, siendo la ceremonia de clausura en el Museu Olímpic i de l’Esport JA Samaranch.

Se trata del documental dirigido por el cineasta Luis Gagnolo, y que cuenta con la participación y narración del periodista berutense Federico Tártara, donde el punto de inicio se origina en el hallazgo de unas cintas que aparecen tras estar pérdidas por más de 58 años, y donde se pueden ver imágenes inéditas de la finalísima que Giat de Beruti ganó en 1964 tras derrotar a Argentino de Trenque Lauquen.

Contenido

El film cuenta con testimonios de ex futbolistas del club “fabriquero”, como Luis “Mota” Blandi y Juan Villanueva, y también del arquero Roberto Larrubia, que luego jugó en Ferro de Buenos Aires. Además pueden verse imágenes de lugares históricos del pueblo “fabriquero” -la plaza José Guazzone, la fábrica GIAT y BAT, la cancha Adhemar Berengan, el Almacén Zoppiconi- y las ansiadas cintas sobre el final de la película.

Festival

El festival de cine recibe películas de todos los países del mundo, que tras la competencia pueden ser premiados según las distintas categorías. En la edición de 2023 la ganadora fue “Enzo Ferrari: The Red and the Black”, que explica cómo el hombre de las famosas gafas oscuras dedicó su vida al amor por el automóvil, distinguido por el éxito y la tragedia.

Giat de Beruti -”el Fabriquero- es un pequeño club de fútbol que fue fundado en 1945, y justamente es una expresión de lo que significan los clubes de fútbol en todo el interior del país y la multiplicidad de emociones que despiertan aún cuando han pasado tantas décadas.

También, desde Julio de este año “Los Fabriqueros” puede disfrutarse a través de la señal DEPORTV, que tiene una llegada a todo el país.