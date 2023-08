El FBC Argentino cayó de local ante All Boys de Sta. Rosa

En la noche del lunes se completó la tercera fecha del Torneo Pre Federal Región CABB 2 de básquet y en Trenque Lauquen el Foot Ball Club Argentino recibió a All Boys de Santa Rosa. Esperado partido de local para el “Decano”, tras dos encuentros jugados fuera de casa, con un triunfo y una derrota, respectivamente, y en su cancha Argentino no pudo ante los pampeanos.

Un resultado que se le fue escapando a partir del segundo tiempo por pequeños detalles y que se cerró por 69 a 59 para All Boys.

El partido

Con buena presencia de espectadores, Argentino recibió en su cancha a All Boys de Santa Rosa pero no pudo contra los pampeanos. No fue el mejor partido por parte de ambos equipos, con pasajes de juego muy erráticos que llevaron a una paridad a lo largo del primer tiempo, pero fue a partir del tercer parcial donde la visita encontró esos puntos de diferencias que le terminaron dando el triunfo.

Antonio Manera, en All Boys, con 14 puntos, y Mateo Castagno, en Argentino, también con 14 puntos, fueron los goleadores.

Al “Decano” se le escapó una gran posibilidad de triunfo. All Boys no demostró ser superior, pero estuvo más certero en algunos ataques, lo que le valió la victoria.

Punto alto para Juan Bautista Kiessling en el “Decano”. Una de las incorporaciones más aguerridas dentro de la cancha. Ahora Argentino vuelve a viajar, ya que en la noche del viernes visitará a al Club Juventud Unida (CAJU) por la cuarta fecha.

El resto

Independiente de Pico volvió a ganar en la región CABB 2 del Pre Federal y quedó como único puntero tras la tercera fecha. Con goleada 96-64 ante Atlético Villegas, con Nicolás Henriquez (24 puntos) y Saúlo Bieschke (16) los piquenses ratificaron su mote de candidatos a quedarse con uno de los cuatro boletos al Federal 2023. En Villegas, Agustín Elizaga anotó 27. Los parciales: 30-17, 50-32, 69-56 y 96-64.

Ferro de Pico consiguió su segundo triunfo seguido al vencer a Estudiantes (0/2) por 87 a 64. El comienzo fue muy parejo, pero a partir del segundo cuarto el verdolaga comenzó a sacar ventajas de la mano de Juan Pablo Pedemonte (23 puntos), Iván Villarroel (19) y Quimey Acosta (17). En el “Celeste”, Tomás Sagarzazu sumó 15 tantos. Los parciales: 17-16, 45-37. 58-51 y 87-64.

En Realicó, Sportivo volvió a la victoria y lo hizo con un contundente 97 a 78 ante el CAJU, que perdió sus tres juegos. Agustín Sigel fue la gran figura del ganador y de la noche con 26 puntos y Samuel Diez lo acompañó con 15. En la visita, Alejo Giarrafa anotó 22. Los parciales: 30-17, 50-32, 69-56 y 97-78.

La próxima, la cuarta, será el viernes con los siguientes partidos: All Boys ante Estudiantes, CAJU frente al FBC Argentino; Atlético Villegas ante Sportivo Realicó y Cultural Argentino contra Independiente. Fecha libre para Ferro Carril Oeste.