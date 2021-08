El Estado Islámico de Afganistán se atribuyó el sangriento atentado en Kabul

Al menos 11 personas murieron hoy en una explosión afuera del aeropuerto de Kabul, informó la cadena de noticias árabe Al Jazeera, que citó a un responsable de los talibanes.

Por su parte, la Cancillería rusa informó que al menos 13 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en ataques con explosivos..

Se trata de la primera cifra oficial de víctimas del ataque.

El portal de noticias estadounidense Politico informó que la filial afgana del Estado Islámico (EI) reivindicó los ataques.

Politico citó como fuentes a un funcionario estadounidense no identificado y a “una persona conocedora de la situación”, cuya identidad tampoco reveló.

