El equipo femenino sub 15 del Di Gerónimo clasificó en voley a la Etapa Provincial

Los Juegos Bonaerenses comenzaron a transitar la instancia regional en las distintas disciplinas, y el distrito de Trenque Lauquen ya tiene a los primeros clasificados para la Etapa Provincial, que se disputará en Mar del Plata.

En Voley femenino, dentro de la Categoría Sub 15, se clasificó el equipo del Colegio Miguel Di Gerónimo de Trenque Lauquen, que así estará representando al distrito en la final provincial.

Etapa Regional

Pero las chicas del voley no son las únicas locales que desde la Etapa Distrital llegaron a las instancias regionales. En Tenis Doble, Categoría Sub 14 (Femenino) está la dupla de Delfina Ayunta y Candelaria Solimano. En la Categoría Sub 14 (masculino), Ioshua Sanabria Saavedra y Estanislao Cuevas. En Tenis Doble, Categoría Sub 16 (Femenino), Delfina Fernández Cardossi y Alma Lourdes Colla. Y en la Categoría Sub 16 (Masculino) Nicolás Galán y Esteban Castañares.

En Tenis Single Sub 14 Femenino, Alejandrina Ferreyra; Sub 14 Masculino, Estanislao Cuevas; Sub 16 Femenino, Catalina Trimarco; Sub 16 Masculino, Esteban Castañares; Sub 18 Femenino, Melina Racchi Siderac; Sub 18 Masculino, Sebastián Olguín; Universitario Femenino, Agostina Mang; y Universitario Masculino, Franco Barbero Lanati.

En la disciplina Ajedrez, Categoría Sub 14 (Femenino), Lucía Negri y en la Categoría Sub 14 (Masculino) Andrés Mordau. En la Categoría Sub 16 (Masculino) Santiago Cabo, en la Categoría Sub 18 (Masculino) Gaspar Márquez y en Universitario, Enzo Nahuel Cionofrino.

En la disciplina Coreografía Pop (Adultos Mayores) está el equipo del CEF nº 18 “Hue Cumelen”.

En Burako ganó la instancia local Inés Murga; en Chin Chón, Juan Carlos Lagos; en Escoba de 15, Arias-Monsalvo; Lotería, Nilda Panelo; Sapo Masculino y Femenino, Carmen Velázquez y Carlos Álvarez; y Truco, González-Chiampán.

Por el lado del Básquetbol Sub 13, así como en Sub 15 y Sub 17 está el Instituto Di Gerónimo; en Básquet 3 vs 3 Sub 14 (masculino), el equipo del profesor Gabriel Giovanettoni; Sub 14 (femenino) el Equipo de Garmendia, Rosaschi, Ayunta y Lencina; Categoría Sub 16 (masculino), la EEST nº 1; Sub 16 (femenino), el FBC Argentino; Sub 18 (masculino), el Equipo representado por el profesor Aldo Culasso; Universitario (masculino), Equipo del profesor Sandro Otero; y Universitario (femenino), Equipo del profesor Fernando Navas.

En Fútbol Tenis Categoría Sub 15 (masculino), Integrantes del equipo Envión: Diego Guinzani y Dylan Bravo; Sub 18 (masculino), Matías Palavecino-Elisandro Ibáñez; y Categoría Sub 18 (femenino), Martina Maquirriain y Camila Gozo.

En Beach Vóley Sub 14 (masculino), Equipo de Mateo Palacios y Saturnino González Chávez; Sub 14 (femenino), Candela Carena y Mercedes Sívori; Sub 16 (masculino), Equipo del Centro Cultural y Deportivo Patria Bicentenario; Sub 16 (femenino), Agustina Pujol y Brisa Luppi; Sub 18 (masculino), Centro Cultural y Deportivo Patria Bicentenario; Sub 18 (femenino), Selene Almeida y Graciana Nicora; Universitario (masculino), Adrián Olguín y Carlos Llaiman; y Universitario (femenino), Marina Ustarroz y Yesica Martínez González.

Fútbol, handbol y hockey

En Futsal Masculino Categoría Sub 18 están en fase regional los representantes de la EES nº 2; en Sub 16, el Instituto Miguel Di Gerónimo; y en Sub 14 la Escuela nº 3.

En Hockey Masculino Sub 14, el equipo compuesto por Alfonso Arabeti, M. Mazza Campos, P. Mazza Campos, Segundo Puricelli, Iñaki Yarza, Francisco Cardini, Alvaro Wesselhoefft, Gonzalo Cardini y Aitor Jauretche.

En Hockey Femenino Sub 14, el Football Club Argentino; y en Sub 18, el Instituto Miguel Di Gerónimo.

En Handball Femenino Sub 16, el IAPC de Beruti; y en Sub 18, el Instituto Nuestra Señora del Rosario.

En Fútbol 11 Sub 14 Masculino, la EES nº 3; Sub 16 Masculino, el Instituto Miguel Di Gerónimo; Sub 18 Masculino, ESB nº 3 y Sub 16 Femenino, Colegio Los Médanos.

Por el Fútbol 5 Sub 18 Femenino, la EES nº 7.

En Handball Playa Sub 16 (Masculino), Ferro Carril Oeste; Sub 16 (Femenino), la EES nº 2; y en Handball Masculino Sub 14, Sub 16 y Sub 18, el Instituto Miguel Di Gerónimo.

En Fútbol Playa Sub 14 (masculino), la EEST nº 1; Sub 16 Masculino, el equipo del programa Envión; y Sub 18 (Masculino), la EES nº 2.

Pádel, tenis de mesa y pelota

En Pádel Sub 14, Santiago Casas y Fermín Suárez; Sub 18 (Masculino), Alexis Villarreal y Román Josemir Palomeque; Sub 18 (Femenino), la EES nº 7; y en Universitario, Paulina Tévez y Agostina Mang. En Adultos Mayores (Masculino), Ricardo Valentini y Raúl Scuri; y en Adultos Mayores (Femenino), Susana Regourd y Graciela De Los Santos.

En Pelota Sub 14 están Vicente Carrera y Gabriel Hernández; en Sub 16: Martiniano Razetto y Valentín Ramírez; y en Adultos Mayores, Luis Bonino y Carlos Arruti.

Dentro del Tenis de Mesa Sub 16, Laserre Calafatich; Sub 18, Serafín Cervera; y Universitario, Thomas Soula Pereyra. En Tenis de Mesa PCD (Personas con Discapacidad), Sabino Raúl Enríquez. Tenis de Mesa Adultos Mayores Categoría A, José Castro; y Categoría B, Jorge Lucero.

Tejo y bochas

En Tejo Adultos Mayores Femenino A, María Angélica Errazquín y Carmen Velázquez; Femenino B, Josefina Sevillano y Alicia Schwen; en Masculino A, Luis Altamiranda y José Delmagro; Masculino B, Mario Galván y Emilio Britos; y Mixto A, Patricia Sarmiento y Alberto Oscar Bustos.

En Taba, Jorge Carnez. En Bochas, Juan Colla-Elmer Antonio Martín.

En Caminata Adultos Mayores (ambos sexos), María Signoreli y Elsa Urbaneja; en Pentatlón Adultos Mayores Femenino, Adriana Larroude y Cristina Bertone; y Masculino, José Castro y Alberto Olivier. Y en Damas Adultos Mayores (ambos sexos), Alberto Oscar Bustos.

Además están los clasificados en atletismo y en las disciplinas de Cultura.