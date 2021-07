El dólar “blue” volvió a subir y cerró en $ 183

El dólar “blue” volvió a subir hoy: Registró otro incremento de $ 1 para situarse en $ 180 para la compra y $ 183 para la venta. De esta manera, continuó con la tendencia alcista que viene mostrando durante las últimas semanas.

En tanto, los dólares financieros volvieron a neutralizarse sobre el cierre, tal como lo vienen haciendo últimamente, tras mostrar avances de hasta 2,9% durante el transcurso de la rueda. Así, el MEP y el contado con liquidación (CCL) cerraron con una leve suba de 0,1%, en $ 166,3 y $ 166,7, respectivamente.

Con esta última variación al alza, el billete que opera en el mercado informal alcanzó un nuevo máximo en lo que va del año, una marca que últimamente ha estado superando todos los días. A la vez, se mantuvo en el nivel más alto desde finales de octubre del año pasado, cuando descendió tras llegar al récord de $ 195.

Además, el blue se ubica $ 16 por encima del dólar “solidario”, el cual surge de la cotización oficial minorista más el 65% en impuestos que le sumó el Gobierno. Este se mantiene en más de $ 167, ya que el minorista cotizó hoy en $ 101,50 en Banco Nación y $ 101,76 en el promedio de los bancos.

En los últimos meses, en medio de la calma que mostraba la cotización del blue, el “solidario” se mantuvo durante mucho tiempo por encima. Sin embargo, desde finales del mes pasado, hace casi un mes, el paralelo volvió superarlo tras las subas que registró.

Por otro lado, tras el último incremento, el dólar paralelo amplía a casi 90% la brecha frente al tipo de cambio mayorista, que hoy cerró en $ 96,36 por unidad, marcando un avance de apenas dos centavos en relación al cierre de ayer. Respecto al minorista, en tanto, la brecha se sitúa en casi 80%.

En otra rueda con bajo nivel de operaciones en la plaza mayorista (u$s 210 millones en el segmento de contado), se observó un relativo equilibrio de oferta y demanda. No obstante, el ingreso de divisas se acentuó sobre el final, con lo cual el BCRA obtuvo otros u$s 30 millones tras su intervención en el mercado de cambios. (DIB)