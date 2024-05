El dólar “blue” cerró su semana de mayor suba después del pico post devaluatorio de febrero

El dólar blue avanzó otros 20 pesos en la jornada del viernes para cerrar la semana con un alza de 80 y cotizar a $1.090 para la compra y $1.120 para la venta consumando un avance de 7,7% en la semana.

De esta forma vuelve a cotizaciones que no visitaba desde el pasado 9 de febrero. Sin dudas la baja de tasas en continuado del Banco Central tuvo un papel determinante en la decisión de los compradores que demandaron la divisa paralela.

Los dólares financieros también se mantuvieron con buena demanda y terminaron la semana al alza, encadenando cinco jornadas con subas más suaves que las del blue, pero constantes, lo que hizo que el CCL pase también la barrera de los $1.100 y el Mep cotice por encima de los $1.070.

El dólar MEP, avanzó este viernes $9,36 o (0,88%) para finalizar la semana en $1.071,61 unos 36 pesos (3,46%) por encima del viernes pasado, mientras que el contado con liquidación hizo lo suyo con una suba de $5,59 hoy para cerrar a $1.104,89. En la semana, el CCL se apreció unos $26,48 o 2,46%.

De esta forma y ante un ajuste semanal del dólar mayorista de $4 para finalizar la semana en $886,50, todas las brechas cambiarias se expandieron por encima del 20%, cosa no ocurría la semana pasada cuando solo estaba en esa zona el CCL.

El Banco Central termino la jornada de viernes con compras por 139 millones de dólares en la rueda sobre un volumen negociado de 272,21 millones.

En la semana compró US$ 750 millones, en mayo lleva adquiridos US$ 1.857 millones y desde diciembre 2023 US$ 16.581 millones.

De esta forma, las reservas brutas aumentaron 223 millones de dólares para finalizar la semana con un saldo de US$ 28.798 millones.