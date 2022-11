El Día de la Tradición se festeja en Plaza San Martín

El Centro Cultural “Sentir Argentino” invita a la comunidad a festejar el Día de la Tradición en la Plaza San Martín. La cita es para esta tarde a partir de las 17 y el objetivo del encuentro es juntarse a pasar un grato momento de música y baile en este tradicional espacio verde de Trenque Lauquen.

Cabe recordar que esta institución local, dirigida por el profesor Julio Larrosa, desarrolla esta sana costumbre desde hace 12 años: cada 10 de noviembre todos los integrantes de “Sentir Argentino” se juntan en la plaza a celebrar la tradición.

“Nosotros, desde nuestra institución, hace ya más de 20 años que festejamos el Día de la Tradición y este año llevamos festejados 12 años de juntarnos en la plaza cada 10 de noviembre donde nos reunimos a matear, bailar, cantar nuestro folclore y festejar nuestras tradiciones”, comentó Larrosa a este medio.

Asimismo, compartió las siguientes palabras: “La tradición es el alma de los pueblos, porque en ella están su modo de pensar, de sentir, de fantasear y de obrar. Es el patrimonio con que cuentan los países para proyectarse sobre el futuro. No hay pueblo con tradición, por humilde que sea, que no merezca el respeto de sus hijos, pues mirar hacia atrás no es detenerse sino extraer la mejor enseñanza que nos legaron nuestros mayores”.

La tradición

Cabe recordar que el 18 de agosto de 1939, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dr. Manuel A. Fresco, promulgó la Ley N°4756, instituyendo en su artículo 1° el 10 de noviembre, día del nacimiento de José Hernández (autor del Martín Fierro) como Día de la Tradición y disponiendo en el artículo 2° “en dicho día se darán en todas las escuelas públicas de la provincia clases alusivas sobre arte, ciencia y música nativa y con especialidad sobre el Martín Fierro, el inmortal poema de Hernández, la emisora oficial de radio propalará exclusivamente música autóctona y en el parque criollo Ricardo Güiraldes Museo de Luján, y otros sitios adecuados, el Poder Ejecutivo organizará fiestas de carácter regional”.