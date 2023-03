El despacho, bien decorado

La presente imagen fue tomada en el despacho del intendente Miguel Fernández durante la última conferencia de prensa brinda por el mandatario comunal el pasado viernes.

Y el dato pintoresco que desde hace un tiempo llama la atención a quienes ingresan a esta amplia sala es ver, entre las imágenes de los ex presidentes Hipólito Irigoyen y Raúl Alfonsín y alguna que otra obra pictórica, una camiseta de River enmarcada y con la firma de varios jugadores que supieron darle inmensas alegrías a los simpatizantes “millonarios”.

No es ninguna novedad que el intendente es hincha de River, así que no hay nada de qué asombrarse. Eso sí, algún que otro periodista simpatizante del “Club de la Ribera” no puede evitar sentir cierto resquemor al ver la banda roja destacada en la pared, solemne y decorando el lugar. Nada que no pueda soportarse fingiendo altiva indiferencia. ¿Verdad?