El delito del Grooming o Ciberacoso

Ricardo KURLAT (Abogado)

Especialista en Derecho Penal Y Criminología

En concordancia con la invasión de giros y alocuciones anglosajonas que se van introduciendo progresivamente en nuestra rica lengua castellana, y que empleamos inconsciente y cotidianamente sin repararlo precisamente por su repetida imposición en el lenguaje común (O.K, delibery. Take away, whatsapp, Facebook, stop, remember, boicot y tantas otras), como si la hermosa y melódica lengua de Cervantes no tuviera de por sí alcance suficiente para abarcar todas las circunstancias y situaciones que se intentan ponderar, tenemos ahora también un DELITO de denominación inglesa. El Grooming; que a más de seis años de su incorporación a nuestro sistema legal, no deja de presentar dificultades y polémicas en cuanto a su interpretación, imposición y aplicación a los casos concretos.-

El Grooming es definido en Wikipedia (otro anglicismo) como “un engaño pederasta (del verbo groom que alude a conductas de acercamiento o preparación para un determinado fin) o “ciberacoso”, en una serie de conductas y acciones emprendidas por una adulto a través de Internet con el objetivo deliberado de ganarse la amistad de un menor de edad, creando una conexión emocional con el mismo, con el fin de disminuir las prevenciones del menor y poder abusar sexualmente de él. En algunos casos, se puede buscar la introducción del menor en el mundo de la prostitución infantil o la producción de material pornográfico”.-

En Noviembre de 2013 la Cámara de Senadores aprobó la Ley 26.904.- que incluyó bajo el título correspondiente a los “Delitos contra la integridad sexual” un artículo en el Código Penal que criminaliza al Grooming.-

El Texto aprobado dispone: Art. 131 del CP. “Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de trasmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.-

La figura, que se viene aplicando desde su promulgación, ha sido duramente criticada por parte de operadores del sistema judicial (jueces, abogados, peritos) y destacados miembros del ámbito académico.-

El Diputado Manuel Garrido (UCR-CABA), consideró que: “la falta de debate sobre un tema tan sensible como la inclusión de un nuevo delito en el Código Penal constituye un hecho grave que tiene como consecuencia un texto deficiente con errores manifiestos, ya que según él, no se explicitó ni hay claridad en los motivos que justificarían la necesidad de crear una figura penal autónoma y distinta de los delitos contra la integridad sexual que ya se encontraban en el Código”. Además se ha dicho: