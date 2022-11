El Crio. Pedro Cicconi dejó su cargo al frente de la Comisaria 1ª

El Comisario Pedro Cicconi dejó su cargo al frente de la Comisaria 1ª de Trenque Lauquen para asumir como nuevo jefe de la Policía Departamental de Carlos Casares. En su lugar asumió Diego Ghinzani, hasta ayer titular de la Comisaría de 30 de Agosto.

Por su parte, la dependencia policial de la vecina localidad quedó a cargo de Carla Ramirez.

“Me voy contento”

En diálogo con La Opinión, el hasta ayer jefe de la Comisaría de Trenque Lauquen, Pedro Cicconi, hizo un balance de su gestión al frente de la policía local. “La verdad es que me voy contento de la gestión que pudimos hacer. Se hizo un trabajo muy bueno con todo el personal de la Comisaría local y de toda la policía descentralizada, y eso me deja satisfecho”, sostuvo.

Asimismo señaló: “Cuando asumimos lo hicimos con la obligación de seguir una línea de trabajo que se venía sosteniendo desde hacía mucho tiempo y había que estar a la altura de las circunstancias. Y en ese sentido me voy tranquilo por lo que hicimos; pudimos lograr que todo el personal sintiera y haga suya la premisa de trabajar y brindarnos a pleno a la comunidad y tener una comisaría abierta a los vecinos. Y que Trenque Lauquen sintiera orgullo de la policía que tiene y siento que se logró”.

Orgullo

Por otra parte Cicconi expresó: “La verdad es que siento mucho orgullo de que el servicio policial me haya dado la posibilidad de ser comisario de la ciudad en la que vivo. Fue un orgullo pero a la vez una doble responsabilidad”.

Y añadió: “Se trabajó mucho. Es la comisaría más grande de la zona, que requiere muchas horas de dedicación, pero a pesar del esfuerzo fue un orgullo. Y cuando vos te vás y sentís que el trabajo fue bueno porque así te lo dice la gente, es el mejor premio que podés tener”.