El costado solidario de la comunidad volvió a decir presente para ayudar a quienes lo perdieron todo

Luego del voraz incendio que en la medianoche del domingo ocasionó pérdidas totales en una vivienda ubicada en calle Pellegrini al 1000, un grupo de personas, encabezado por el vecino Franco Marino, inició una campaña solidaria para ayudar a la familia perjudicada por el siniestro.

“El lunes por la mañana me desperté y, como lo hago habitualmente, miré las redes sociales y vi la ingrata noticia de esta familia que lo perdió todo en el incendio de su vivienda, así que se me ocurrió hacer esta campaña solidaria para ayudarlos”, contó a La Opinión el vecino quien, en otras oportunidades, ya ha estado al frente de distintas iniciativas que tienen siempre el mismo fin: ayudar desinteresadamente a quien lo necesita con urgencia.

“Fue todo bastante rápido e improvisado, como me gusta hacer las cosas a mí, de manera espontánea, como ya lo he hecho más de una vez con distintas campañas solidarias”, agregó.

Marino consideró pertinente aclarar: “Yo no pertenezco a ningún partido político ni a ninguna institución, lo hago personalmente porque mi familia me banca, mis amigos me bancan y porque la gente de Trenque Lauquen también me banca porque, sin todos ellos, esto sería imposible”.

Dónde colaborar

El vecino explicó, para toda aquella gente que quiera colaborar: “Estoy juntando las donaciones en mi casa, Gobernador Irigoyen 356, después de las 18. Todo lo que es alimento ya lo tengo, lo único que me está faltando es ropa talle 4 o 5 o XL de mujer y zapatillas de mujer talle 39. También faltaría una heladera. Eso es lo único que me está faltando para poder darle una mano a esta gente que perdió todo”.

Asimismo, señaló: “A la mujer a quien estamos ayudando no la conozco, ni siquiera sé el apellido, pero lo hago con empatía porque siempre me puse en el lugar del otro parta iniciar estas acciones que me salen del corazón”.

Por último, Marino comentó que, en el día de hoy, miércoles, hará entrega a la familia víctima de este incendio de todo lo recaudado hasta el momento. No obstante, aquellas personas que aún deseen colaborar pueden seguir haciéndolo.