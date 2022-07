El corazón de la comunidad, al servicio de una familia que perdió todo en un incendio

A través de las redes sociales, vecinos de nuestra ciudad impulsaron una campaña solidaria para ayudar a la familia que el martes en horas de la tarde sufrió un incendio en su casa, ubicada en la Ampliación Urbana, que destruyó gran parte de la vivienda y también de sus pertenencias.

Y como sucede habitualmente en estas situaciones, a las pocas horas de lanzada esta cruzada solidaria la respuesta de la comunidad no se hizo esperar. Tal es así que gracias a donaciones ya se consiguió gran parte de los materiales para refaccionar la parte de la vivienda que fue destruida por las llamas, y el constructor Pablo Alarcón realizará gratis el trabajo necesario.

“A disposición”

En diálogo con La Opinión, Alarcón, el constructor que decidió colaborar desinteresadamente con la familia afectada por el incendio, reveló los motivos de su accionar y señaló: “Estamos en un momento muy difícil. Por suerte en mi trabajo con la construcción me está yendo bien. Entonces cuando me enteré lo que pasó no dudé en querer colaborar con la familia sin saber quiénes eran”.

Sin embargo añadió: “Cuando supe quiénes eran me dieron aún más ganas de ayudar, porque es una familia que conozco de toda la vida. Es gente de bien y trabajadora. Y sé lo difícil que es todo y más cuando te pasa algo así. Entonces no dudé ni un segundo en poner todo a disposición”.

Además Alarcón informó que “con clientes y colegas ya se juntaron todos los materiales para la reparación en seco y también hay un electricista a disposición, así que resta conseguir los materiales de electricidad”.

En el mismo sentido el vecino indicó que “la idea es armar un plan de trabajo para resolver la situación lo antes posible, para que esta familia pueda volver a la normalidad cuanto antes”.

Además expresó: “Esto no lo hacemos por publicidad ni nada por el estilo. Me salió así y quiero colaborar con esa familia porque sé lo que cuesta todo y así tratar de devolver un poco de todo lo que nos llega siendo solidarios con los demás”.

Pedidos

Cabe destacar que a partir de este caso, entre los pedidos de ayuda que se multiplicaron en las redes sociales se enumeran algunos de los elementos más necesarios para la familia, entre ellos colchones, ropa y calzado para niños.

Por otra parte también se lanzó una rifa cuyo valor es de $300 y que tiene el objetivo de recaudar fondos para la familia.

Una vez más la comunidad de Trenque Lauquen mostró su carácter solidario y puso de manifiesto que siempre está dispuesta a tenderle una mano a quien lo necesita.