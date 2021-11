El Concejo que se viene: mayoría de Juntos y la búsqueda de unidad en el Frente de Todos

Las elecciones generales de medio término que se desarrollaron el pasado domingo configuraron el armado del nuevo Concejo Deliberante que quedará finalmente renovado el próximo 10 de diciembre cuando asuman los nuevos ediles, renueven los que tenían posibilidad de hacerlo y se alejen del cuerpo aquellos a quienes se les venció la posibilidad de renovar o, bien, no fueron acompañados con los votos necesarios para continuar ocupando una banca.

En este marco, cabe destacar que, en esta oportunidad, el HCD quedará conformado sólo por dos fuerzas políticas: el Frente Juntos y el Frente de Todos. De esta manera, el primero de ellos, el bloque oficialista, tendrá ahora once concejales mientras que Todos tendrá siete. No obstante, en esta última fuerza aún no está la unidad del bloque asegurada ya que existen marcadas diferencias entre al menos algunas de las líneas que conforman este espacio político a nivel local las cuales quedaron manifestadas en las pasadas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

Sin embargo, desde la línea encabezada por Leticia Badino se expresó el interés por alcanzar una unidad de bloque que permita abordar, desde el Concejo, los problemas que hoy afectan a muchos trenquelauquenses.

Juntos

Cabe recordar que, en lo que respecta a Juntos, los siguientes concejales recientemente electos ocuparán sus bancas en poco más de veinte días: Alicia Ramudo, María de los Ángeles Felipe, Alejandro Casola y Martha Bathis.

A éstos se suman los que ya vienen trabajando en el HCD desde hace dos años: Andrea Cacciabue, Virginia Monzó, Esteban Vidal, Juan Borrazás y Matías Cardini, y los que están desde

2017 y renovaron mandato al ser reelectos: Francisco Recoulat y Alberto Rodríguez Mera.

Uno de los que fue nuevamente electo en estos últimos comicios es el actual presidente del cuerpo, Alberto Rodríguez Mera. Él contó a La Opinión cuáles son sus expectativas respecto del trabajo que se buscará llevar a cabo desde la nueva conformación del HCD: “Seguramente a partir del 10 de diciembre, cuando los concejales que hemos sido electos prestemos juramento, se abrirá como siempre una nueva etapa que entraña una esperanza cifrada por los ciudadanos y que determina nuestra impronta para salir a trabajar fuerte, redoblar nuestros esfuerzos para superar una crisis que tiene nuestro país y que se está haciendo cada vez más grave, con un gobierno nacional que no ha podido dar un rumbo cierto de respuesta a la problemática económica y social. Creo que tiene una crisis en ciernes y el gobierno tendrá que hacerse un replanteo porque ha tenido un resultado adverso a nivel nacional” señaló.

En Trenque Lauquen

En el mismo sentido, Rodríguez Mera agregó: “Aquí en Trenque Lauquen ha quedado bien en claro qué es lo que piensan los ciudadanos del gobierno municipal y hacia dónde quieren orientar el futuro de nuestra ciudad. Nosotros somos los representantes de un espacio que ha venido creciendo y que ha dado una respuesta de una manera que la ciudadanía acompañó. Nuestro espacio sigue creciendo y vamos a seguir afrontando los problemas que por supuesto existen y para estar cerca de la gente que tiene dificultades y también para resolver los problemas estructurales que van a requerir de un trabajo conjunto entre la Provincia, la Nación, el Municipio y todos los espacios políticos. Esa es nuestra idea de cómo afrontar los próximos años en el HCD trabajando de una manera mancomunada”.

“Porque una vez que te eligen representás a toda la ciudadanía, no a un espacio político, sino a todos los ciudadanos de todo el distrito. Por eso le vamos a tender la mano a la oposición para consensuar los trabajos importantes para nuestra comunidad”, enfatizó.

Todos

En tanto, en el Frente de Todos asumirán, el próximo 10 de diciembre, Leticia Badino, Ariel Troya y Betiana Arias quienes se sumarán a los concejales que ya están en funciones por esta fuerza (aunque desde líneas internas diferentes) Ariel Luna, María de los Ángeles Galiano, Carolina Gómez y Pablo Larrosa.

Por su parte, la concejal electa Leticia Badino se expresó entusiasmada y expectante sobre los años por venir. “Tenemos muchas expectativas respecto al trabajo que podemos generar desde el Concejo. Esperamos constituir un bloque unido que pueda visibilizar y poner en agenda las problemáticas de la comunidad para que tengan solución”, expresó consultada por este medio.

Respecto de esta posibilidad de conformar un bloque unido, cabe indicar que el pasado domingo, una vez culminadas las elecciones, pudo verse al actual

concejal del Frente de Todos Ariel Luna en el bunker de esta fuerza política donde la lista encabezada por Leticia Badino festejó el ingreso de tres concejales al HCD.

La presencia de Luna daría a entender que el actual edil podría trabajar de manera conjunta con los nuevos concejales electos que asumirán el 10 de diciembre.

Continuidad

Por su parte, el concejal Pablo Larrosa explicó cuál será su postura ante las otras líneas del Frente de Todos que también estarán en el HCD: “No sé aún cómo

quedará conformado el bloque después de esta elección en la que se perdió una banca. Respecto a cómo se trabajará, pienso que seguramente será en términos muy parecidos a lo que fueron estos últimos dos años. De todas maneras, hasta el 10 de diciembre tenemos cosas que resolver”, dijo antes de agregar: “En referencia a cómo se desarrollará la política local en los próximos dos años, hoy me parece muy prematuro hacer un diagnóstico. Dentro del Frente de Todos confluyen varias fuerzas tanto a nivel local como provincial y nacional”.