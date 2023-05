El Concejo Deliberante sancionó la Rendición de Cuentas municipal 2022

Los votos afirmativos del bloque Juntos (11 en total, contra los 7 votos negativos de las dos bancadas opositoras) fueron suficientes para dar sanción a la Rendición de Cuentas 2022 remitida por el Departamento Ejecutivo, uno de los principales proyectos que los concejales pusieron a votación el lunes a la noche, durante el transcurso de la 6ta. Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante.

La jornada legislativa comenzó con la apertura formal de una muestra artística en el recinto y con el reconocimiento a su joven autora, la profesora en Artes Visuales Mariana Mingoya, en el marco del programa Cultura Deliberante.

Debate

Ya en el plano deliberativo, fue el concejal Francisco Recoulat, presidente de la bancada oficialista, quien abrió el debate sobre la Rendición de Cuentas con una exposición en la que contextualizó la ejecución presupuestaria municipal durante el 2022, haciendo hincapié en las dificultades económicas derivadas de la inflación, la recesión y los ingresos por coparticipación nacional y provincial que no acompañaron -según sus palabras- el ritmo del crecimiento inflacionario.

No obstante, el concejal destacó que el Ejecutivo Municipal logró un equilibrio fiscal y enumeró algunas obras culminadas y otras aún en ejecución que fueron presupuestadas el año pasado: la remodelación de la Plaza San Martín; intervenciones en establecimientos educativos; la puesta en marcha del programa “Tu lote, tu casa” junto a otros planes de viviendas; obras en el Sector Industrial Planificado; la construcción del Pequeño Hogar en la Ampliación Urbana y del parque en la Escuela Técnica; la obra de Unidad Coronaria y Terapia Intensiva en el Hospital Orellana, entre otras.

Como contrapartida, el concejal Pablo Larrosa, presidente del bloque Unidad Peronista, volvió a advertir que la Comuna, con recursos propios, no alcanza a cubrir la totalidad del pago de salarios y cargas sociales de un ejercicio; como consecuencia, según su postura, todo lo ejecutado (a excepción del pago de salarios) está atado a los fondos que giran Nación y Provincia en concepto de coparticipación.

Además, propuso remitir nuevamente a comisión la Rendición de Cuentas, entendiendo que en la misma hay licitaciones que fueron cuestionadas recientemente por un particular, quien denunció una presunta incompatibilidad de funciones por parte del secretario de Hacienda municipal, Alfredo Zambiasio, caso que ya se encuentra en investigación de la Comisión Anticorrupción del HCD.

Ante esta solicitud de Larrosa, el concejal Matías Cardini (Juntos) consideró que no poner a votación la Rendición de Cuentas implicaría un “prejuzgamiento” a dicha denuncia que aún está en etapa de investigación por la comisión antes mencionada.

La Rendición de Cuentas quedó sancionada por mayoría. En tanto, el resto de las iniciativas tratadas este lunes por los concejales fueron convalidadas por unanimidad. Entre ellas, una Comunicación impulsada el año pasado por los concejales juveniles, en la que solicitan al Municipio la implementación de un sistema de transporte público de pasajeros para nuestra ciudad.