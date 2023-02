El Concejo convalidó dos convenios con Provincia y un fraccionamiento de lotes

Tras una ágil sesión, que se extendió por alrededor de 20 minutos, el Concejo Deliberante sancionó durante la noche de este miércoles, y de manera unánime, los tres proyectos de Ordenanza remitidos por el Departamento Ejecutivo municipal para ser tratados en carácter de urgencia, motivo por el cual fue convocada una Sesión Extraordinaria, la segunda realizada en el transcurso del presente año.

En este sentido, los concejales convalidaron un convenio con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, para la financiación de la obra “Puesta en valor del Alumbrado Público en Espacios Públicos de Trenque Lauquen”; y un segundo convenio, en este caso con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, para la colaboración del desarrollo de un Plan Maestro de Caminos Rurales.

Fraccionamiento

Finalmente se aprobó una autorización para el fraccionamiento aplicando diseño especial, de los inmuebles designados catastralmente como Circunscripción I, Sección C, Quinta 74, Manzana 74a, Parcela 5; Circunscripción I, Sección C, Quinta 74, Manzana 74b, Parcela 1 y Circunscripción I, Sección C, Quinta 74, Manzana 74c, Parcela 1, de la ciudad cabecera.