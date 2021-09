“El compromiso de nuestra gobernación y de Nación con la vivienda es absoluto”

El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, visitó ayer Trenque Lauquen con el fin de mantener un encuentro con precandidatos de dos de las listas locales del Frente de Todos que participarán de las PASO (aquellas encabezadas por los dirigentes Leticia Badino y Sebastián Solimano) junto con la ex intendenta de Gral. Lavalle y precandidata a diputada nacional por esta misma fuerza política, Marcela Passo.

De la misma manera, el funcionario recorrió obras y, en contacto con la prensa, anunció algunos de los proyectos a concretar en el mediano plazo en Trenque Lauquen, entre ellos, la Casa de la Provincia cuyo objetivo es centralizar las oficinas provinciales en un mismo espacio y mejorar la calidad de atención.

Recorrida

“Aprovechamos para repasar las distintas obras que se están realizando en Trenque Lauquen, también aquellas que están en licitación como la de la Ruta del Cereal y de caminos rurales y muchas otras que está haciendo la Provincia en el municipio. Por otro lado, aprovechamos para ver el funcionamiento del vacunatorio que es otra política de la Provincia de Buenos Aires que está funcionando muy bien en todo el territorio bonaerense”, dijo Simone.

Consultado sobre si durante su visita mantuvo o tenía previsto mantener una reunión con el intendente Miguel Fernández, Simone comentó: “Hablé por teléfono, estuvimos conversando, pero la idea de esta visita era tener una reunión con los precandidatos del Frente de Todos”.

Viviendas

Respecto de los convenios para la construcción de viviendas y la creación de un programa con ese mismo fin ya anunciados para el distrito de Trenque Lauquen, el funcionario provincial expresó: “Afortunadamente ya tenemos firmado el convenio para otras 50 viviendas para Trenque Lauquen que el HCD aprobó hace poquitos días. El compromiso de nuestra gobernación con la vivienda es absoluto de la misma manera que para la Nación. Por otro lado, seguimos también trabajando en caminos rurales, en la obra de la Ruta del Cereal que ya está en preadjudicación y esperamos pronto poder adjudicarla. Esas son las obras más importantes, pero venimos trabajando igual en todas las áreas. Los fondos de infraestructura municipal están funcionando muy bien. Ahora el municipio ha elegido hacer una obra en la UTI, también tiene proyectos presentados para el PREIMBA, la verdad que tenemos muchas obras en Trenque Lauquen”.

Casa de la Provincia

Por último, el Ministro afirmó que también está previsto para Trenque Lauquen la creación de una Casa de la Provincia. “Está prevista para Trenque Lauquen como también para todos los municipios. Lo venimos charlando con el municipio para buscar el mejor lugar, un lugar que tiene que estar cerca de la gente para que, cuando las personas tengan que hacer trámites, puedan hacerlo de la mejor manera”, dijo antes de recordar que “la Casa de la Provincia busca centralizar todas las oficinas provinciales en un solo lugar y mejorar la calidad de atención”.

“Sabemos que acá hay un Centro Cívico, entonces estamos charlando justamente con el municipio para ver si el camino es mejorar el Centro Cívico o hacer un edificio nuevo. Estamos analizando cuál es la mejor opción, pero la idea es desarrollarla como en toda la provincia de Buenos Aires” explicó.

Invitan a un debate público por la interna del Frente de Todos

A través de las redes sociales la Lista Celeste y Blanca 6 del Frente de Todos propuso un debate público entre quienes encabezan las distintas nóminas de precandidatos a concejales por dicho espacio político. Y si bien se trató de una invitación informal, Sebastian Solimano primer precandidato por la lista, sostuvo que el pedido de debate a sus contendientes en la interna se hará de manera formal.

Al respecto Solimano indicó: “Queremos proponer un debate el día miércoles 8 de septiembre.

Creemos necesario saber las propuestas que tienen las demás listas e intercambiar ideas entre quienes compiten en la interna del Frente de Todos. Sería muy enriquecedor para los votantes que esto se llevara a cabo. Quedamos a la espera de una respuesta por parte de las otras dos listas para poder avanzar”.

Exponer ideas

Asimismo el dirigente señaló: “Hasta ahora no tuvimos respuesta, vamos a enviar formalmente una invitación para que no quede como algo de redes sociales. Esperemos que todos acepten, no queremos confrontar sino para exponer ideas y proyectos, que la gente lo valore y votar en función de esas propuestas, es una herramienta que ayuda a construir una democracia más fuerte”.

Y añadió: “Nosotros no tenemos dudas que podemos exponer y defender nuestras ideas, siempre de cara a la comunidad, sin miedos. Es la única manera de ser transparentes y estar dispuestos a hablar y explicar lo que queremos hacer en la función pública”.

En cuanto al debate en sí el precandidato remarcó que quiere que sea “sin condicionamientos”. “Vamos y nos plantamos con nuestras propuestas, que las reglas se acuerden, nos gustaría que alguna institución sea la moderadora”, señaló.