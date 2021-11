El Colegio Los Médanos retomará la presencialidad

En el día de la fecha las autoridades del Colegio Los Médanos ha dado a conocer el siguiente comunicado:

“Durante la jornada del lunes el equipo conformado por especialistas en materia de infraestructura recorrió todas las instalaciones del Colegio.

Como primera medida, se decidió que tanto el Nivel Primario como Secundario no vuelvan a utilizar los espacios áulicos durante el resto del año. Esto se determinó debido a que la estructura edilicia del Secundario posee las mismas características que la del Primario. Por la seguridad y el resguardo de quienes la transitan, se recomendó no volver hasta una

extensa revisión de la misma.

Hasta el momento no contamos con las certezas adecuadas que nos permitan asegurar las causas del derrumbe ocasionado. Ni bien existan tales conclusiones, las daremos a conocer.

Por otra parte, avanzamos en la articulación con instituciones que se han puesto a disposición para ofrecernos sus instalaciones, lo que nos permitirá retomar la presencialidad a la brevedad. Durante los próximos días habrá confirmaciones al respecto.

Así mismo, en el día de mañana los estudiantes del Nivel Primario y Secundario volverán a encontrarse de modo virtual junto a sus compañeros y al Equipo Directivo, en donde serán informados sobre la continuidad pedagógica y compartirán reflexiones en torno a lo sucedido. En tanto que por las características propias del Nivel Inicial, se está analizando la

mejor forma de llevar adelante el reencuentro.

Volvemos a agradecer las muestras de acompañamiento, la predisposición a colaborar y los mensajes de apoyo que seguimos recibiendo”.