El clásico local abre el Torneo Preparación

Comienza el Torneo preparación 2022 de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) y no será un certamen más, ya que luego de un mes donde los once equipos han disputado varios encuentros amistosos, este certamen significará el regreso a la primera y tercera división del Club Tres Llantas. También se reincorpora el Club Progreso de Trenque Lauquen, formación que a fines de 2021 había decidido no participar del Torneo que terminó siendo ganado por el FBC Argenitno.

Con once equipos en ambas divisiones, algo que llevaba muchos años sin ocurrir, el certamen se ha dividido en dos zonas, la A con Atlético Trenque Lauquen, Atlético Pellegrini, Giat de Beruti, Monumental y Huracán de Pellegrini y en la Zona B el FBC Argentino, Las Guasquitas, Barrio Alegre, Ferro Carril Oeste, Progreso y Tres Llantas.

Los partidos

Para hoy, desde las 15 horas en tercera y 17 horas en la primera división, el clásico entre Argentino y Ferro Carril Oeste en cancha del “Decano”, Barrio Alegre estará recibiendo a Tres Llantas y Las Guasquitas jugando contra Progreso. Mañana se completará la fecha con los dos restantes partidos, donde Atlético Trenque Lauquen recibirá a Monumental y Atlético Pellegrini será local ante Giat de Beruti.

También significará el debut del Futbol Senior, con su habitual horario de las 9.45 en la mañana del domingo. Para la primera fecha, el FBC Argentino jugará ante Las Guasquitas, Barrio Alegre frente a Ferro Carril Oeste, Giat de Beruti contra Monumental y Atlético Trenque Lauquen frente a Progreso.