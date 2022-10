El cierre traerá el primer medio maratón de la ciudad

El Campeonato de Maratón Seis Ciudades ya tiene fecha de cierre del calendario 2022 y será con un atractivo muy especial: la fecha es el domingo 20 de noviembre en Trenque Lauquen y por primera vez se correrá en la ciudad la distancia de medio maratón (21,097 kilómetros).

Pero no solo Trenque Lauquen contará con el medio maratón sino que se ha logrado realizar un circuito certificado de 10 y 21 kilómetros, un pedido reiterado entre los atletas. Desde el área municipal de Deportes ya se había adelantado a este medio que se estaba trabajando en este punto y tras la medición oficial, se dio a conocer cómo será el recorrido de esos 10 kilómetros certificados y el trazado oficial del medio maratón.

Inscripción

Como es habitual, el Seis Ciudades también contará con las otras dos distancias, los 5 y 10 mil metros. En tanto, la inscripción abrirá del 7 al 18 de noviembre en los locales deportivos de Córner y Córner Concept de Santa Rosa.

El director de Deportes, Sergio Barbas, le confirmó a La Opinión que el domingo 20 de noviembre se cerrará el Seis Ciudades desde la hora 8 con las largadas de los 10 y 21 kilómetros, en tanto que a las 9.30 se largarían los 5 mil metros.

Medición

La medición del trazado oficial se realizó con el método de la bicicleta calibrada y un contador Jones, único método válido que acepta la World Athletics y la AIMS. El trabajo se divide en varias partes: calibración de la bicicleta, una primera medición, corrección y/o ajuste del circuito en base a la primera medición, medición final y marcación final.

Para trabajos largos como lo es un 21k lo recomendable es 2 medidores para reducir posibles errores y tiempo de medición. No es condición sine qua non, pero no es un detalle menor.

Tras realizar la medición, a los pocos días se entrega la certificación del circuito, y unos días más tarde el documento con todos los detalles, planos del circuito y también el certificado de la World Athletics.

El certificado tiene una validez de 5 años siempre y cuando el recorrido no sufra ninguna variación, se había explicado.

Circuito rápido

La largada y llegada del Medio Maratón será en el predio del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo y se utilizará un trazado ya usado en pruebas de triatlón. Se correrá por el acceso Perón, calle Regimiento Tres de Caballería y acceso Rodríguez Mera.

La competencia tendrá el crono de Marathon Eventos y los que participen en los 21 kilómetros deberán dar dos vueltas al trazado homologado de 10 kilómetros.

Para destacar también es que Diego Orona será el juez de la carrera, quien “recientemente rindió de manera satisfactoria el Nivel 1 de Oficial Técnico”, se destacó desde Pampa Running.

Es sin dudas un circuito rápido, muy recto y sin ondulaciones, ideal para “buscar marcas” comentaron algunos atletas. Con dicho trazado certificado de 10 kilómetros, de ahora en más, las carreras en Trenque Lauquen deberían usar dicho recorrido, aprovechando así que las marcas logradas tendrían el valor de oficial.