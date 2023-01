El casarense Farías se llevó el triunfo en el velódromo local

Durante la tarde del sábado uno de los deportes que vio una muy buena actividad fue el ciclismo de pista con el Gran Premio Homenaje a Alberto Reyes realizado en el velódromo local bajo la organización del Club Ciclista Trenque Lauquen.

A pesar de haber sido una jornada muy calurosa, donde los debutantes entraron a pista luego de las 16 horas, todo el día se pudo observar una muy buena presencia de espectadores, pero más que nada sobre el cierre del evento, luego de las 20 horas, cuando en pista estuvieron los ciclistas más experimentados. Allí fue victoria del casarense Esteban Farías en la prueba de Elite, Sub23, Master A y Master B cerrando en un apasionante y ajustado sprint tras una hora de carrera.

Segundo puesto para Gabriel Martínez, de Bragado, y Eloy Casas, de Lincoln. Fue 4° Valentín Rosello, de Carlos Casares; 5° Jorge Roldan, de Carlos Casares, y 6° Diego Tamame, de Lincoln.

En la Máster B el triunfo fue para Jorge Roldan, secundado por Diego Tamame y el trenquelauquense Alejandro Lobosco. Fue 4° Omar Coria, de General Acha, y 5° Silvio Olivera, de Lincoln.

En la Máster C hubo victoria del trenquelauquense Javier Lobosco, siendo segundo José Ledesma, de Carlos Casares, y tercero Lucas Castro, de Lincoln. Además fue 4° Wilson Ramseyer y 5° Darío Sosa, ambos de Carlos Casares.

Y en la Máster D, la victoria de Dardo Del Valle, de General Villegas, siendo segundo Juan Damico, de Carlos Casares, y tercera Daiana Pérez, de Henderson. En tanto, fue 4° Julio Cárdenas y 5° Lidia Bialas, de Pehuajó. Mientras que entre las damas, que corrieron junto a la Máster D, tuvo el triunfo Daiana Pérez, seguida de Lidia Bialas y Celeste Saran, de General Pico.

Por último, en la categoría Debutantes, el triunfo fue para el villeguense Sergio Geltgenlichter, secundado de los trenquelauquenses Jonatan Agrazar y Diego Cervera. Además fue 4° José Pasten, de General Villegas, y 5° Enrique Cárdenas, de Lincoln.

A la Máster de San Juan

Uno de los protagonistas habló con La Opinión. Fue el local Javier Lobosco, tras bajarse del podio luego de ganar en la Master C.

El ciclista dijo que el año lo había iniciado en la localidad de Azul, la semana anterior, pero ahora se le puedo dar el triunfo. “Corrimos en Azul, en un circuito como éste, pero no pude entrar en el podio, terminó entrando mi compañero tercero y ahora me tocó ganar. Siempre corro con un chico de Carlos Casares (José Ledesma) y fue una carrera muy dura por el calor, largamos a las 19 horas y se sentía el sol, no hay oxígeno y se hizo muy dura”, señaló.

Lobosco además adelantó que irá nuevamente a la Vuelta Máster de San Juan. “Ya estoy inscripto y voy del 2 al 5 de febrero, es una Vuelta Internacional Máster, igual a la Vuelta de San Juan para los elite, sin el nivel y con las distancias dependiendo de las categorías”, comentó.