El campo regional se manifestará este miércoles, en la ruta, sin cortes

Luego de que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ratificara la medida de fuerza anunciada para este 13 de julio, que incluye movilizaciones y cese de comercialización, desde Carbap definieron sumarse a la organización de manifestaciones y así es que la Sociedad Rural de Trenque Lauquen junto a entidades pares de la región van a estar movilizándose este miércoles, posiblemente en nuestra ciudad o en Pehuajó.

En medio de la crisis por el faltante de gasoil que atraviesa la Argentina, a fines de junio la Mesa de Enlace había anunciado este paro nacional con cese de comercialización de granos y ganado. Y así es que la manifestación de la que participará el campo local, y que podría contar con participación de oros sectores, se realizará mediante un acto de presencia y divulgación de información en lugar a definir, sin cortes de rutas.

Varios puntos

El presidente de la Rural trenquelauquense y dirigente de la Confederación de Asociaciones Rurales de La Pampa y Buenos Aires, Ignacio Kovarsky, le señaló a La Opinión que “se debatió cómo acompañar el cese de comercializaciones desde Carbap, con movilizaciones”.

Según se supo, habrá varios puntos de movilización en diferentes partes del país: Entre Ríos, Corrientes, en dos puntos de Mendoza y en Tucumán, entre otras provincias. Y desde la entidad que representa a La Pampa y Buenos Aires acordaron hacer “movilizaciones a distintos puntos con presencia en rutas, sin intervenir en el tráfico, pero sí teniendo presencia, acompañando un reclamo que no es sólo por el campo, y explicando qué es lo que se ve, más allá de en la producción, sino como país, abordando varios puntos, no sólo la falta de gasoil, también haciendo foco en la falta de rumbo; la incertidumbre de precios en los comercios; los problemas con las exportaciones; las dificultades para exportar carne, donde hay exportaciones abiertas pero con permisos difíciles de complementar que se vuelven trabas; los insumos que no se pueden conseguir, alambre, fertilizantes, repuestos, gomas”. “Esta situación excede al agro y la jornada de manifestación va a ser porque creemos que la angustia que vivimos desde hace años se ha profundizado en una crisis política”, sostuvo Kovarsky, añadiendo que la nueva ministra de Economía nacional, Silvina Batakis, “no ha dado certeza de nada y se sigue esperando un plan económico y que se pueda controlar la macro”, y que “el poder de compra del salario está desecho, así como el agro está sometido a devaluaciones y precios de commodities entre otros factores”.

“Cuando las dificultades para producir vienen por cuestiones de clima, es una cosa, pero cuando la dificultad está dada por decisiones políticas, es otra”, remarcó el dirigente.

Concentraciones

En este marco, las movilizaciones que tendrán lugar en las provincias de Buenos Aires y La Pampa este miércoles se distribuirán en entre 8 o 9 puntos geográficos, entre ellos probablemente Guaminí, Azul, Chascomús, Tres Arroyos, Chivilcoy, Baradero y Pehuajó o Trenque Lauquen, dentro del plano bonaerense, y La Adela y Santa Rosa, por el lado pampeano.

Sobre cómo se moverán los productores, referentes y otros vecinos locales, en las próximas jornadas se definiría si la concentración será en nuestra ciudad o en Pehuajó, aunque sí es seguro que reunirá a representantes de localidades de entre 200 y 300 kilómetros a la redonda, y que se extenderá desde la mañana hasta el mediodía aproximadamente.

En la manifestación, como se dijo, se apuntará a explicar de qué se trata la iniciativa y cuáles son las cuestiones que preocupan, sin molestar al tránsito, esperándose acompañamiento de ferias y centros de acopio, así como de otras instituciones de las diferentes localidades involucradas.

Comunicado de CRA

Mientras tanto, desde CRA, además de ratificar las acciones para este miércoles, manifestaron una “honda preocupación, por la situación general” que, según señalaron, excede al campo y “compromete a la población en general, sumida en la angustia, la pobreza y la desocupación, de no saber hacia dónde vamos económicamente, con inflación intolerable, sin crédito externo o interno, tipos de cambio incontrolables, brecha cambiaria, sin referencia de precios internos, ventas paralizadas, temor y violencia, inseguridad y vacío político sin precedentes”.

También sostuvieron “la necesidad imperiosa de que el Estado asegure la provisión de gasoil, frente a la parálisis que sufre la comunidad en general, debiendo constantemente mendigar litros, para desarrollar su vida cotidiana o pagar sobreprecios para poder trabajar con continuidad”. Y entre otros conceptos repudiaron “la constante invocación de funcionarios de Gobierno, que insisten con formulaciones ridículas, de sumar presión fiscal impositiva, imaginar ingresos extraordinarios o tratar al sector agropecuario como un enemigo a expoliar”.