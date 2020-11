El brote de casos y su repercusión en las redes sociales

Una vez conocido en la mañana de ayer el último informe de la subsecretaría de Salud municipal que daba cuenta de un nuevo aumento de los casos activos, muchos fueron los vecinos que se hicieron eco de esta preocupante noticia. Fue así que en las diferentes redes sociales pudieron leerse varios comentarios de personas muy preocupadas por una situación que, hasta hace pocas semanas venía siendo controlada y, en los últimos días, pareciera haberse complicado. “89 casos. ¿Qué se espera para tomar medias? ¿Más muertos?”, se preguntó una vecina.

Otro vecino señaló: “Nadie más que nosotros mismos puede solucionar este problema, no pareciera tan difícil, pero lamentablemente muchos no toman conciencia. Me pregunto y les pregunto: ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué hace que sean tan rebeldes e irresponsables? Somos muchos los que nos cuidamos, pero también lo son los que no se cuidan, y acá nadie más que nosotros somos los culpables, nada de cargar las culpas contra las autoridades, y sobrecargar el trabajo del ya sacrificado y agotado personal de salud que lleva ocho meses luchando contra todas estas cuestiones. ¡Empatía! ¡Responsabilidad social!”.