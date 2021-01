El beach voley salió al ruedo en las Olimpíadas del Reencuentro

Otro deporte se sumó a la edición 2021 de las Olimpíadas del Reencuentro y de la Juventud. Se trata de beach voley en rama femenina que en la noche del miércoles jugó sus primeros partidos en la cancha de arena ubicada en el predio del Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo”. Además los varones tenían anoche su turno.

También siguen a buen ritmo el voley, en su versión de 6 vs. 6, en el playón del Polideportivo y el hockey femenino en la cancha de césped sintético del Foot Ball Club Argentino.

Fue una nueva fecha, la cuarta, del hockey sobre césped, la segunda jornada del voley femenino y el estreno del beach voley para una edición de Olimpíadas que mantiene el verano con buena variedad de deportes.

Por el lado del hockey sobre césped, que comenzó el lunes y se juega a diario, tendrá hoy otros tres partidos a partir de las 19.15. Están siendo de la partida cuatro equipos en la categoría Sub 16 y 11 formaciones en la categoría mayores.

Los resultados

Con respecto a lo que dejó la noche del miércoles en los diferentes deportes, en hockey, la tercera fecha tuvo en juveniles el triunfo de las chicas del “Decano” ante las de Ferro, por 2 a 0; en mayores Sport Pehuajó goleó 5 a 1 a Las Estudiantes y luego Argentino que también goleo a Las Matreras, en 6 a 0. Juegan hoy (ver tablas) a las 19.15 Argentino ante Barrio Alegre; en mayores, a las 20.45 Club Nuevo frente a Locomotora Verde y a las 22.45 cerrarán la jornada Saque del Medio y Las Estudiantes.

6 vs. 6

En el voley, modalidad de 6 vs. 6, en el playón del Polideportivo Municipal, en primer turno Las Panteras le ganó a Lechuzas, por dos sets a cero (parciales 25/15 y 25/20) y luego Los Gatos que venció a Argentino, por dos sets a cero (parciales 25/9 y 25/15).

En cuanto al beach voley femenino, Las Mamut le ganó a Las Pochitas, por dos sets a cero (parciales 21/8 y 21/3); Las Agustinitas superó a Fusión Femenina, por dos sets a cero (parciales 21/8 y 21/3); luego Virus que se impuso a Mirá que Dos Nenas, por dos sets a cero (parciales 23/21 y 21/9) y Unión batió a 2021, por dos sets a cero (parciales 21/4 y 21/17). Esta noche jugarán, a las 20 horas: Y si me Tomo una Cerveza vs. Ni un fósforo; 20.45, Las Bichotas vs. Las Koalas; 21.20, Las Mamut vs. Las Agustinitas; 22 horas, Fusión Femenina vs. 2021 y 22.30, 30 de Agosto vs. Las Agustinitas.

La edición actual de las Olimpíadas del Reencuentro y la Juventud se desarrolla en el marco de la situación sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 bajo normas de protocolo de bioseguridad, para preservar la salud de los participantes, se explicó desde la Dirección de Deportes municipal, organizadora del evento.

Tanto en hockey como en básquetbol y vóleibol Deportes trabajó los preparativos en forma conjunta con las asociaciones correspondientes: Federación Noroeste de Hockey de Buenos Aires, Asociación Básquet Trenque Lauquen y Comisión Municipal de Vóleibol Femenino.

También habrá Tiro con Arco en la sede del Club Barrio Alegre; Beach Vóley 3 vs. 3 masculino y femenino, Hándbol Beach, Cesto Beach y Básquet 3 vs. 3.

Las juveniles jugaron el clásico en la tarde del miércoles. Anterior 1 De 3 Siguiente Fotos: Héctor Tobio Fotos: Héctor Tobio Fotos: Héctor Tobio