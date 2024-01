El BCRA no se cierra: el Gobierno le pide US$ 3200 millones para pagar deuda

A pesar que la promesa del presidente Javier Milei era cerrar el Banco Central, ahora desde el Gobierno le pidieron fondos para pagar vencimientos de deuda.

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este viernes el Boletín Oficial, el Ejecutivo le ordenó al Banco Central prestarle al Tesoro Nacional a diez años US$ 3.200 millones para el pago de deudas en moneda extranjera. A cambio de obtener esas divisas, el Tesoro le dará al BCRA Letras Intransferibles con vencimiento 2034.

En la misma norma se incorpora una ampliación de las autorizaciones de operaciones de crédito público por un total de 111 billones 127.500 millones de pesos distribuidos en siete tramos a 90, 180 y 360 días, 18 meses y dos, tres y cuatro años por 15 billones 875.360 millones de pesos cada uno.

De esta manera, la deuda pública no disminuye sino se da un cambio de acreedor, ya que se reemplaza el endeudamiento con los acreedores privados por el Central, una práctica habitual durante los gobiernos anteriores. Lo llamativo en este caso, es que Milei fue muy duro en la campaña con el rol del BCRA y en más de una oportunidad dijo que lo cerraría.

En el DNU se explica que se recurrió a la emisión de letras del Banco Central al comprobarse que “a partir de la implementación de las medidas económicas anunciadas el último mes, se ha producido un aumento en el nivel de reservas”.

Por tal razón, se agregó, se considera que la autoridad monetaria “se encuentra actualmente en condiciones de proveerle dólares estadounidenses al Tesoro Nacional para que haga frente al cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera”.

En enero están previstos vencimientos por un total de US$ 120,032 millones y $ 1,186 billón, aunque la mayor parte corresponde a operaciones dentro del sector público.

Entre los principales vencimientos en moneda extranjera, de acuerdo con el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, figuran US$ 1.915 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), US$ 1.577 millones en títulos públicos y US$ 436 millones con otros organismos bilaterales y multilaterales, además de US$ 8.104 millones en letras del Banco Central. (DIB)