El básquet, y un fin de semana ajustado

La “naranja” tiene un fin de semana más que interesante y ajustado con una agenda deportiva muy amplia. Por un lado, la Asociación Básquetbol Trenque Lauquen (ABTL) iniciando, anoche, los cruces de semifinales y por el otro, por el Provincial Pampeano, con el FBC Argentino recibiendo a All Boys de Santa Rosa.

Al cierre de esta edición, por los Play Off del Torneo Oficial 2022 de la ABTL se medían en Pehuajó, el Deportivo Argentino ante el FBC Argentino y, en Bolívar, Trinitarios ante Deportivo Casares. Una serie de semifinales que se jugará al mejor de tres partidos, en caso de ser necesario.

Provincial Pampeano

Pero además, para el FBC Argentino no habrá descanso, ya que hoy, a las 19.30 estará recibiendo al poderoso All Boys de Santa Rosa por las semifinales del Provincial Pampeano. Claro que, sin demora, el segundo partido del Pampeano será mañana, por lo que Argentino viajará a Santa Rosa, para volver a enfrentar a All Boys, a partir de las 20 horas. Y de haber necesidad de un tercer partido, habrá más descanso para los jugadores del “Decano”, ya que se jugaría el miércoles, nuevamente en Santa Rosa.

Damas

Además, se prepara un regreso de actividad muy esperado, que es el del básquetbol femenino. Si bien “ya hemos tenido algunos partidos amistosos, celebramos el retorno pleno de la actividad con el encuentro a realizarse en la localidad de Henderson el sábado 11 de junio” se resaltó desde la ABTL.

Jugarán, a las 9 horas, en categoría U13, Escuela Municipal de Básquet de Henderson vs. Sport Club Trinitarios de Bolívar; a las 10.30 horas, en categoría mayores, Escuela Municipal de Daireaux vs. Escuela Municipal de Henderson; a las 12 horas, en U15, Escuela Municipal de Henderson vs. Sport Club Trinitarios de Bolivar y seguirán los cruces en horas de la tarde.