El básquet juega de manera parcial

Se jugará parcialmente la tercera fecha del Torneo Clausura “Oscar Brúa”, organizado por la Asociación Básquetbol Trenque Lauquen (ABTL) que inicia esta noche y se cierra el domingo. La fecha no será completa debido a que el FBC Argentino se presentará esta noche en Junín por el Pre Federal.

En cuanto al camino del Pre Federal, en su cuarto capítulo, nuevo viaje a Junín para el FBC Argentino que esta noche se mide ante 9 de Julio. El equipo juninense viene de caer ante San Martín, en tanto que el “Decano” ganó sus puntos ante la no presentación de CAVUL. Es una muy buena oportunidad para los dirigidos por Javier Vicente de dar un batacazo de visitante. Pero aunque los juninenses cayeron en su reciente partido son un duro rival y candidatos a estar entre los cuatro mejores de la zona.

Torneo Clausura

Por otro lado, son dos los partidos para este fin de semana que completarán el fixture regional, mientras que por razones de fuerza mayor el encuentro que debían disputar en Ameghino el conjunto de Atlético de esa localidad y el Foot Ball Club Argentino de Trenque Lauquen quedó suspendido.

En la noche de hoy, en Carlos Casares, jugarán dos que aún no ganaron, Deportivo Casares y el Club Estudiantes Unidos de Pehuajó. Los locales siempre son aguerridos mientras que el pehuajense volvió a la competencia y está buscando su juego. Promesa de buen partido para este viernes desde las 21.30.

Mientras que el domingo en Trenque Lauquen habrá choque de punteros. UTN Basket, que arrancó con todo el certamen, buscará un triunfo resonante ante Sport Trinitarios de Bolívar. Los de Trenque Lauquen armaron un buen equipo e intentarán seguir por la buena senda. Sport también arrancó con dos triunfos, buscando mantener en alto su título de campeón del Apertura. Inmejorable oportunidad para ver buen básquetbol este domingo, en la Escuela Técnica, a partir de las 20 horas.

Por el grupo B se ha postergado el encuentro a disputarse, pues Ameghino solo dispone de gimnasio el día viernes, mientras que Argentino deberá jugar este día por fecha ya pactada con anterioridad por el certamen Pre Federal organizado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires, por lo cual la ABTL resolvió postergar ese encuentro con fecha a reprogramar.

Comunicado oficial

A continuación, transcribimos el comunicado emitido al respecto por la Asociación Básquetbol Trenque Lauquen: “Visto y Considerando: que para el juego Atlético Ameghino vs. FBC Argentino el local no dispone de gimnasio el día domingo que correspondía y que el viernes que dispone de gimnasio el FBC Argentino TL debe jugar Pre Federal, no habiendo acuerdo entre clubes entre esos días, el Consejo Directivo de Asociación Basquetbol Trenque Lauquen, para no perjudicar a ambos clubes, en uso de sus facultades y atribuciones resuelve de manera inapelable la suspensión del juego con fecha a determinar por esta Asociación”.