El Ballet de Barrio Alegre, orgullo trenquelauquense

El último sábado, el Concejo Deliberante de Trenque Lauquen declaró de Interés Legislativo, Cultural y Comunitario las peñas folclóricas anuales organizadas por el “Ballet del Club Deportivo Barrio Alegre” desde hace más de tres décadas y que, con el correr de los años, se han convertido en un evento tradicional de Trenque Lauquen el cual es disfrutado por vecinos y vecinas de toda la región.

Fue un momento sumamente emotivo y una distinción absolutamente justa para este cuerpo de danzas que nació en enero de 1993 con el desempeño de Graciela Cristobal como docente. Luego, desde 1994 y hasta el 2008 fueron directores Alba Marín y Pablo Ruggeri, continuando con esa labor hasta el 2020 el maestro Luis Marinoni.

Hoy está formado por tres grupos artísticos: Ballet Infantil, Ballet Juvenil y Ballet de Adultos. Además, cuenta con clases de práctica y la posibilidad de realizar el profesorado de Danzas Nativas con títulos otorgados por el Conservatorio Fracassi. Sus integrantes han viajado mucho llevando su danza por distintas regiones de nuestro país llegando a actuar, a fines del año pasado, en el mítico escenario Atahualpa Yupanqui en la ciudad de Cosquín, Córdoba.

Historia

En este marco, La Opinión tuvo oportunidad de dialogar con el bailarín y uno de los actuales directores del Ballet de Barrio Alegre, Mariano Soldivier, quien se expresó sobre el presente de este reconocido cuerpo de danzas, rememoró sus cuadros coreográficos más representativos y reflexionó sobre el desafío diario del grupo de continuar trabajando con gran esfuerzo y compromiso en su meta de seguir cumpliendo sueños.

En primer lugar, cabe señalar que Soldivier se incorporó al Ballet de Barrio Alegre en el año 2000 cuando tenía 13 años. “Comencé en el Ballet infantil que en ese momento se denominaba ‘Los Piojitos’. Los profes eran Alba Marín y Pablo Ruggeri”, recordó el bailarín quien no dudó en afirmar que “fue una experiencia maravillosa, fue como entrar en un mundo mágico que me permitió aprender muchísimo, me permitió soñar y crear también. Aprendí muchísimos valores y también tuve la posibilidad de conocer mucha gente, hacer muchos amigos, con algunos de ellos tuve la posibilidad de formar una banda de música que se llamó Acutun Che de la cual formé parte 12 años. Me permitió también conocer a quien es hoy mi pareja y compañera de vida, Julieta Álvarez, con quien formé una familia. La verdad es que el Ballet de Barrio Alegre es una parte muy importante en mi vida”.

Presente

El Ballet cuenta hoy con aproximadamente 20 integrantes que trabajan bajo la dirección de Julieta Álvarez y Mariano Soldivier quienes también siguen formando parte del mismo como bailarines “pero esta vez llevando adelante la conducción del grupo, tratando de transmitir todo lo aprendido durante estos años con los grandes maestros que hemos tenido, así que seguimos en esa línea formando no sólo bailarines folclóricos con un conocimiento importante en las danzas, sino también con una técnica profunda tratando de formar artistas completos que puedan tener un cómodo desempeño en las artes escénicas que si bien a futuro puedan seguir o no en el Ballet de Barrio Alegre, el objetivo es que todas esas herramientas les sirvan como profesionales de la danza y el arte”. “Y, por supuesto también, como lo han hecho con nosotros, tratar de seguir transmitiendo a nuestros bailarines valores importantes como lo son la responsabilidad y el compañerismo”, expresó antes de destacar que “además del Ballet Juvenil, también tenemos el Ballet Infantil que es nuestro semillero y que cuenta con un grupo numeroso de niños y niñas y está dirigido por Ana Toniolo y Verónica Hernández. También tenemos al Ballet de Adultos, dirigido por Ana Toniolo, que cuenta con más de diez parejas y en variadas oportunidades trabajamos en conjunto para poner en marcha alguna puesta en escena”.

Coreografías

Soldivier recuerda que en estos 30 años de actividad los cuadros coreográficos más memorables realizados por el Ballet de Barrio Alegre fueron ‘Silvestre Simarro’ “por lo que significa el personaje para la ciudad y por la increíble actuación que Pedro Piñar hizo representando a ese personaje. También ‘La Manca Fiesta’ por lo colorido y lo interesante del trabajo de utilería y ‘Crisol’ por el desafío técnico que representó para los bailarines”.

Por otro lado, Solvidier destacó el cuadro “‘He aquí mis hermanos’ que nos deja un inmenso aprendizaje sobre danzas latinoamericanas y un mensaje de paz para toda América; ‘Arcano de Viernes Santo’ que es una de las obras más importantes de Luis Marinoni que nos permitió compartir varias veces con su ballet de la Provincia de Misiones tanto en su provincia como también en Trenque Lauquen donde se realizó en el estadio del Club Barrio Alegre, también junto al ballet de Misiones, con un marco importante de público”.

Entre muchas otras producciones, el entrevistado también destacó “‘Miradas bonaerenses’ por lo que significa desde lo conceptual y por lo emotivo que fue el trabajo realizado durante la pandemia. ‘A la tierra Michoacana’ de México, ‘Homenaje al alfarero’ de Perú, ‘La noche de San Juan’ de Paraguay; ‘Mujer, la pluma y la palabra’, ‘Homenaje a Norma Viola’, ‘Aromas de la Patria’ y ‘El circo del tiempo’”.

“Las repercusiones que han tenido estas obras la verdad que han sido muy buenas siempre, el público de Trenque Lauquen y la región nos ha acompañado muchísimo y creo que han quedado en el recuerdo y en la nostalgia de cada uno de ellos hasta el día de hoy. Y no sólo del público sino también de los bailarines y balarinas que han pasado por las distintas etapas del ballet y han tenido la posibilidad de realizar los montajes de estas obras, además de la cantidad de horas de ensayo. Este acompañamiento que hemos tenido siempre del público nos ha llevado a mantener una línea y una calidad de trabajo”, afirmó.

Esfuerzo y predisposición

En este punto, Soldivier destacó “la predisposición que tienen cada uno de los bailarines y bailarinas para poder asistir a los ensayos, acomodar sus horarios personales, sus trabajos, sus estudios, acomodarse en su hogar y su familia para cumplir con cada uno de los ensayos y cada una de las puestas en escena. Es un esfuerzo importante que se hace, pero que luego tiene su recompensa después de cada función, la satisfacción que le queda a cada bailarín es muy linda y luego eso también tiene su recompensa en la salud física y mental de cada persona que le dedica horas a la danza y al arte en general”.

Reconocimiento

Como ya fue señalado, en la última peña realizada el pasado 25 de Mayo el Ballet de Barrio Alegre fue distinguido. “Tuvimos la alegría de que el HCD declare de Interés Legislativo, Cultural y Comunitario al Ballet y a las tres peñas anuales que realizamos. Eso es una felicidad muy grande para nosotros, es un logro que el Ballet ha conseguido después de tantos años y también es un gesto interesante de parte de la política local que contribuye con la cultura, con el arte, con el Club Barrio Alegre y que ayuda al Ballet y a la Subcomisión de Folclore a seguir trabajando por esta actividad, por el arte, por la cultura, por las raíces y por el folclore”.

30 años

El artista recordó que el año pasado el Ballet cumplió 30 años desde su creación y sus integrantes festejaron a lo grande. “Fue un año muy emotivo, cargado de actividades, en el que además de realizar nuestras tres peñas anuales, y en ellas hacer un repaso por las obras más emblemáticas del Ballet, también tuvimos la posibilidad de cumplir el sueño de traer al Ballet Folclórico Nacional a Trenque Lauquen en una gestión conjunta que se hizo con el área de Cultura de la Municipalidad. Así fue cómo el Ballet Folclórico Nacional realizó una función de lujo en el Cine Club Barrio Alegre y eso es un recuerdo que quedará para siempre en nosotros”, afirmó Soldivier al tiempo que recordó que “además, en noviembre, el Ballet tuvo la posibilidad de hacer un viaje muy importante a la ciudad de Cosquín a un encuentro de ballets de jóvenes en el que tuvimos la posibilidad de hacer dos funciones en el escenario Atahualpa Yupanqui y eso también es un sueño cumplido y un recuerdo que quedará en nosotros para siempre. Además, en ese viaje el Ballet tuvo la posibilidad de capacitarse participando de distintos talleres”.

Peña del 9 de Julio

Por último, el artista comentó que “en la actualidad el Ballet se encuentra trabajando con mucho compromiso, como siempre, para encarar las actividades de este año. Hace pocos días pasó la Peña de Mayo que la verdad fue un éxito con un gran marco de público y con una función del Ballet alusiva a la fecha y ahora ya nos estamos preparando para lo que va a ser la Peña del 9 de de Julio donde el ballet va a realizar una obra en homenaje a las copleras salteñas, en especial a Balvina Ramos, una referente coplera muy importante de Salta. Luego, para noviembre tenemos pensado realizar una obra que se va a titular ‘Romance entre el sur y el litoral’. Y, además de esto, a lo largo del año el Ballet va cumpliendo con todas invitaciones que van surgiendo por parte de otros ballets y otras peñas”.

Sobre el final, destacó que todas las producciones realizadas por el Ballet durante todos estos años “fueron posibles gracias al pilar fundamental que es la Subcomisión de Folclore integrada por un grupo de hombres y mujeres, algunos de los cuales trabajan hace más de 30 años para poder sostener la actividad. Así que el Ballet está muy agradecido con ellos”.